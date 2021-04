Natalia Kukulska na spacerze z najmłodszą córką. Laura to urodzona modelka! Zdjęcia paparazzi

Natalia Kukulska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych artystek w naszym kraju. Piosenkarka jakiś czas temu zdecydowała się na sporą metamorfozę i obcięła włosy, zdecydowała się też na grzywkę. Niestety, w czasie pandemii, kiedy wszystkie koncerty i imprezy są odwołane, nie mamy zbyt wielu okazji do oglądania nowych zdjęć gwiazdy, a jedynie te, które same publikuje w mediach społecznościowych. Ostatnio paparazzi przyłapali Natalię Kukulską na spacerze z rodziną - takich zdjęć piosenkarki jej fani nie mogą oglądać zbyt często. Tylko spójrzcie na najmłodszą córkę artystki! Laura to już duża dziewczynka i wygląda na to, że uwielbia pozować...

Natalia Kukulska na spacerze z najmłodszą córką!

Natalia Kukulska i jej mąż Michał Dąbrówka mają trójkę dzieci: Jana, Annę i Laurę. Najmłodsza córka wokalistki ma już 4 lata. Dziewczynka rośnie jak na drożdzach i coraz bardziej jest podobna do swojej mamy. Piosenkarka i jej mąż ostatnio wybrali się razem ze znajomymi na spacer i zabrali ze sobą Laurę. Okazuje się, że Natalia Kukulska urządziła córce mini sesję zdjęciową. Dziewczynka dzielnie pozuje. To urodzona modelka!

Piękną słoneczną pogodę (przed kilkoma dniami) Natalia Kukulska spędziła z mężem i najmłodszą córką w parku. Laura to urodzona modelka.

Artysta zdecydowała się na luźną stylizację z mocnymi kolorami w roli głównej.