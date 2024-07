Natalia Kukulska do końca roku zarobi pół miliona złotych?! Tak przynajmniej sugeruje jeden z tabloidów, który podliczył, na ile ciężarna gwiazda może liczyć za występy na koncertach i udział w programie "The Voice of Poland". Według doniesień Faktu piosenkarka, która urodzi swoje trzecie dziecko na początku 2017 roku, nie zamierza rezygnować z pracy i w najbliższych miesiącach planuje około 20 koncertów. Tabloid zdradza również, że artystka dostanie 120 tysięcy złotych za wzięcie udziału w talent show "The Voice of Poland".

Reklama

W ciąży mam nawet więcej siły - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Faktem.

Jedno jest pewne - Natalia Kukulska w ciąży promienieje i nie widać po niej, aby przeszkadzały jej jakieś dolegliwości związane z odmiennym stanem. Patrząc m.in. na zdjęcia z jej występu podczas koncertu "Legendy polskiego popu - największe hity lat 90." nie trudno zauważyć, że rosnący brzuszek kompletnie nie przeszkadza jej w świetnej zabawie na scenie.

Zobacz także: L4 podczas ciąży – wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniu podczas ciąży

Zobacz także

Natalia Kukulska zarobi pół miliona złotych w kilka miesięcy.

Reklama

Gwiazda urodzi na początku 2017 roku.