Natalia Klimas w lipcu urodziła swoją córeczkę, Zuzię. Gwiazda poinformowała o porodzie na Instagramie:

Jest! Mam ją! Zuzia jest cała i zdrowa! 10/10, 51 cm, 3,4kg. Z całego serca chcę podziękować serdecznemu personelowi szpitala im. Świętej Rodziny, na Mokotowie - napisała aktorka.

Dziewczynka ma już pół roku, a Natalia Klimas niemal w każdym wpisie podkreśla, że Zuzia jest jej całym światem. Teraz opublikowała urocze zdjęcie z córeczką. Zobaczcie, do kogo jest podobna!

Natalia Klimas pochwaliła się słodkim zdjęciem z córką!

Natalia Klimas zdecydowanie należy do grona mam, dla których życie po narodzinach dziecka całkowicie się zmieniło. Jeszcze w trakcie ciąży mówiła, że po narodzinach już we trójkę polecą na wakacje, a teraz okazuje się, że jeszcze nie do końca jest przekonana do latania z maluchem. Nawet wyjście na krótką imprezę jest dla niej trudne.

Denerwuję się potwornie, że zostawiam Zuzię na dwie i pół godziny. Przypominam sobie teraz, że dawno temu myślałam, jak to super szybko będę chciała mieć nianię, na takie właśnie przyjemne okazje. Bo będę żyła tak jak dotychczas! Będę miała na wszystko czas i na pewno nie ugrzęznę w domu z dzieckiem. Pozwólcie, że głośno i serdecznie się teraz zaśmieję! Niania?! Ja ledwo jestem w stanie zostawić dziecko z moją własną mamą i to na chwilę. Moja potrzeba kontroli w połączeniu z rysem histerycznym nabiera zupełnie nowego wymiaru - wyznała szczerze Natalia Klimas na Instagramie.

Teraz gwiazda pokazała urocze zdjęcie z Zuzanną. Widać, że to już całkiem duża dziewczynka i w jesiennej sukience prezentuje się doskonale! Sami spójrzcie!

Teraz już widać, po kim dziewczynka odziedziczyła urodę! Też jesteście zdania, że to cała mama?

