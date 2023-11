Diana i Natalia poznały się na planie 6. edycji "Rolnik szuka żony". Każda z nich przyjechała do programu, aby zdobyć serce innego rolnika. Co prawda to się nie udało, ale ostatecznie znalazły przyjaźń. Po programie nadal kontynuują znajomość i często się spotykają, co widać na ich profilach w mediach społecznościowych.

Bo przyjaźń trzeba pielęgnować mimo 664 km???? - napisała Diana na Instagramie.

Tym razem uczestniczki "Rolnika" pochwaliły się w sieci zdjęciami ze wspólnego oglądania finału szóstej edycji "Rolnika". Zobaczcie!

Przyjaźń Diany i Natalii z "Rolnik szuka żony" trwa w najlepsze

W "Rolnik szuka żony" można znaleźć nie tylko miłość, ale i przyjaźń. W 6. edycji Diana i Natalia nadal widują się po programie. W poprzedniej to Elżbieta i Małgosia zostały przyjaciółkami, mimo że rywalizowały o serce tego samego mężczyzny. Szósta edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się dwoma związkami i przyjaźnią, co udowadnia, że program faktycznie łączy ludzi.

Diana i Natalia zdecydowały się razem obejrzeć odcinek finałowy i z pewnością miały sporo do komentowania. Na Instagramie pochwaliły się wspólnymi zdjęciami, a fani "Rolnika" kibicują im i życzą szczęścia w dalszych poszukiwaniach drugiej połówki:

- Zyskałyście przyjaźń dzięki udziale w programie, a to jest piękne :) wszystkiego dobrego dla Was ???? - Dziewczyny super, że się zaprzyjaźniłyście - Piękne z was dziewczęta. Super, że się przyjaźnicie, a kilometry można dziś łatwo pokonać - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się też krytyczne komentarze. Jedna z internautek wprost napisała, że niektóre dziewczyny zgłaszają się do programu tylko po to, aby zdobyć popularność.

Mam wrażenie, że większość lasek, które startują do rolników to tylko po to, żeby chociaż trochę się stać medialne i zrobić karierę na insta czy FB - czytamy na koncie Natalii.

Na ten komentarz zareagowała Diana. Stając w obronie przyjaciółki napisała:

Nie wiem, jak większość, bo każdy ma inne podejście. Ja z pewnością poszłam tam po miłość i liczę, że ona na mnie czeka???? a to czy ktoś jest przez chwilę medialny nie zapewni nigdy ani miłości, ani ciepła ogniska domowego☺ - szczerze napisała kandydatka Seweryna.

Sądzicie, że faktycznie popularność "Rolnik szuka żony" zachęca młode osoby do tego, aby pojawić się w programie?

Myślicie, że ta przyjaźń przetrwa?

Diana i Natalia poznały się w programie "Rolnik szuka żony" 6

Diana była kandydatką Seweryna i sama odeszła z programu