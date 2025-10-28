Doskonała wiadomość dla wszystkich fanów Maryli Rodowicz. Legendarną polską artystkę już niebawem będziemy mogli zobaczyć w jednym z odcinków nowego serialu "Zajazd. Będzie się działo" na Stopklatce. Jakie wrażenia towarzyszyły jej podczas powrotu przed kamerę po latach?

Maryla Rodowicz wystąpi w nowym serialu

"Zajazd. Będzie się działo" na Stopklatce to paradokumentalna produkcja o rodzinie Pietrzaków i ich zajeździe, w którym nie brakuje śmiechu, wzruszeń i codziennych dramatów. W jednym z odcinków, gościnnie pojawi się Maryla Rodowicz. Jak poradziła sobie z tym wyzwaniem?

Czułam się trochę niepewnie, ale potem to minęło. Myślę, że gdybym grała częściej, tobym się bardziej rozpędziła i nie byłoby z tym problemów. To jest granie z partnerem, trzeba zapamiętać sytuację, miejsce, tekst i tak dalej. Nie ma tak, że się pstryknie palcami i człowiek od razu wchodzi w rolę mówiła w rozmowie z Plejadą.

Maryla Rodowicz była gwiazdą "Rodziny zastępczej", jak wspomina ten czas?

Maryla Rodowicz przez lata wcielała się w charyzmatyczną postać Uli, siostry serialowej Anny w serialu "Rodzina zastępcza", a widzowie pokochali artystkę za rolę zabawnej ciotki w popularnym sitcomie. Czy doświadczenie przed kamerą pomogło wokalistce zbudować nową rolę?

Tam grają prawdziwi, młodzi aktorzy. Oczywiście aktor po szkole coś już umie, natomiast ja, jako amator, jestem na starcie zupełnie zielona. W Rodzinie zastępczej grałam 11 lat. Bardzo dużo się nauczyłam, podpatrując znakomitych aktorów, ale jednak już trochę lat minęło od tamtego czasu stwierdziła Rodowicz.

Gwiazda polskiej estrady ujawniła, że sekretem jej gry aktorskiej jest wyjątkowe poczucie humoru. Jak przyznała, w czasach szkolnych zawsze była wesołkiem, który potrafił rozbawić grupę.

Zawsze lubiłam się wygłupiać. Jak sięgam pamięcią do lat szkolnych, zawsze rozśmieszałam klasę, lubiłam stroić miny i miałam poczucie humoru. To chyba właśnie jest podstawą takiego sposobu grania, jaki udało mi się realizować dodała.

Gdzie i kiedy premiera serialu z udziałem Maryli Rodowicz?

Serial "Zajazd. Będzie się działo" z udziałem Maryli Rodowicz zobaczymy już 27 października na Stopklatce. Będziecie oglądać?

