2 z 8

7. Maciej Rock

CO NIE „DOWYGLĄDA”, TO „DOUBIERZE”! Choć tylko dwa lata zostały mu do dnia, gdy będzie mógł zanucić: „Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień…”, to prezenter „Idola” nadal pozuje na nastolatka i, co zadziwiające, wciąż mu to pasuje. Maciek kocha modę, nie boi się z nią eksperymentować i mimo że nie zawsze trafia w dziesiątkę (w sumie tylko saperowi nie wolno się pomylić), to i tak zasługuje na miano jej mistrza. Kiedy dodamy do tego chłopięcy temperament, nieco niewyparzony język i uroczą skłonność do niesegregowania wypowiadanych przez siebie myśli (tak jak wtedy, kiedy beztrosko przyznał się na wizji do palenia marihuany), otrzymujemy faceta, którego nie sposób nie lubić!