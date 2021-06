„Najsmutniejsza księżna świata” nie wróci do domu na 10. rocznicę ślubu!  W jakim stanie jest księżna Charlene?

Złe informacje płyną z RPA. Księżną Charlene z Monako, żonę Alberta II czeka wiele skomplikowanych zabiegów medycznych po poważnej infekcji ucha, nosa i gardła, którą przeszła w maju. W związku z tym nie będzie w stanie wrócić do Monako, by celebrować swoją 10. rocznicę ślubu z księciem Albertem. Jak mówi rzeczniczka księżnej, sytuacja jest trudna, a księżna jest zasmucona tym, że nie może wrócić do domu. Na szczęście już niebawem mają ją odwiedzić mąż i dzieci - 6-letnie bliźniaki: księżniczka Gabriella i książę Jacques.

East News

Kim jest „najsmutniejsza księżna świata”?

Charlene Wittstock przyszła na świat 43 lata temu w Rodezji (obecnie Zimbabwe) w Afryce, potem wraz z rodzicami przeniosła się do RPA. W dzieciństwie i młodości była świetną pływaczką. Dzięki sportowi wystartowała w najważniejszych zawodach, w tym igrzyskach olimpijskich, oraz poznała swojego przyszłego męża, księcia Monako Alberta II. Gdy poznał piękną sportsmenkę miał już opinię playboya, a na koncie randki m.in. z supermodelkami i hollywoodzkimi aktorkami.

East News

Przeprowadzka do Monako nie była dla Charlene łatwa. Media informowały, że nie została dobrze przyjęta w księstwie. Miała ponoć nawet chcieć uciec sprzed ołtarza. Ostatecznie jednak 10 lat temu stanęła z księciem na ślubnym kobiercu. Trzy lata później urodziły się dzieci pary.

Na zdjęciach, czy oficjalnych, czy mniej oficjalnych imprez, ciężko znaleźć księżną Charlene uśmiechniętą. Zwykle zwraca uwagę jej poważna twarz i smutne oczy, a w nich czasem nawet łzy (płakała nawet na własnym slubie”. Często w kontraście do miny swojego męża, uśmiechniętego i machającego do innych. Pewnie dlatego media określają ją często „najsmutniejszą księżną świata”.

East News

W jakim stanie jest księżna Charlene?

Księżna Charlene w styczniu pojechała do rodzinnego RPA by działać przeciwko kłusownictwu. Jak twierdzi jej fundacja, zachorowała robiąc to, co kocha. Po groźnej infekcji przeszła już pierwszą operację - w ostatni poniedziałek. Teraz czeka na ponowne odwiedziny swojej rodziny.

Za pośrednictwem rzeczniczki przekazała mediom oświadczenie.