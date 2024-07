1 z 7

2 czerwca na kanale BBC Lifestyle wystartował nowy cykl "Zdrowie i uroda" w ramach którego wyemitowane zostaną programy dokumentalne, wnikliwie analizujące naukowe i psychologiczne aspekty zdrowia i wyglądu.

Przy okazji startu cyklu, zapytano Polaków o to jak dbają o siebie, czy są zadowoleni ze swojego wyglądu oraz których celebrytów uważają za najseksowniejszych. Ranking stworzony przez Polaków zawiera sześć nazwisk - Natalia Siwiec, Doda, Małgorzata Socha, Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski oraz Maciej Zakościelny. Jak nie trudno się domyślić, pod uwagę brano nie tylko atrakcyjność fizyczną naszych gwiazd, ale także ich rozpoznawalność. Wśród pań sytuacja jest oczywista - każda z nich jest teraz na topie w innej branży, jeśli natomiast chodzi o mężczyzn, to największym powodzeniem cieszą się mimo wszystko piłkarze, którzy nie odnoszą sukcesów grając w Reprezentacji, ale świetnie sobie radzą w swoich klubach, gdzie grają na co dzień.

Sprawdźcie, które miejsca zajęli wasi ulubieńcy.