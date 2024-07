Najprzystojniejszy mężczyzna na świecie nazywa się Pedro Mendes i pochodzi ze Szwajcarii. 28-latek właśnie zdobył tytuł Mistera International! Przystojniak na co dzień mieszka w Genewie i zajmuje się profesjonalnie modelingiem. Czy zasłużenie zdobył ten tytuł? Porównajcie zdjęcia nowego Mistera z naszym kandydatem, Rafałem Jonkiszem!

Nowy Mister Polski - Rafał Jonkisz - nie dostał się do finałowej piętnastki. Jednak jest bardzo zadowolony ze swojego występu i możliwości pobytu w Filipinach, gdzie odbywał się konkurs:

Wróciłem przed chwilą z after party po finale MISTER INTERNATIONAL, wziąłem prysznic i zaczynam się pakować, bo tu już prawie rano, a wieczorem wracam już do Polski. Powiem Wam szczerze, że mimo tego, że nie znalazłem się w TOP 15 nie żałuję nawet minuty spędzonej na tym konkursie. Mając 18 lat osiągnąłem już tak dużo, że to się aż w głowie nie mieści. Zostałem Misterem Polski, reprezentowałem Was, tutaj na Filipinach, nie odwaliłem żadnego głupiego numeru i zdobyłem przychylność mieszkańców tego pięknego kraju i przeżyłem przygodę życia. I jeszcze coś zyskałem - pewność siebie, otwartość do ludzi i super kumpli z całego świata, którzy zapraszają ,,baby Poland'' do swoich krajów i mówią, że mnie ugoszczą i pokażą swoje kraje. Pewnie wielu z Was powie, ale te chłopaki są próżne - myślą tylko czy dobrze wyglądają i nie mają dużo w głowie. Nie będę tego tłumaczył, bo po co, skoro prawda i tak jest zupełnie inna.