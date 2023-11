W zabiegach medycyny nie ma nic strasznego. Wiedzą o tym największe gwiazdy Hollywood i nie boją się przyznać, że korzystają z cudów współczesnej techniki. Chrissy Teigen powiedziała, że jedyna naturalna rzecz w niej to jej słynne policzki, Gwyneth Paltrow często korzysta z odmładzających zabiegów, a cała rodzina Kardashianów uwielbia wampirzy lifting. Dlaczego więc nie pójść za przykładem kobiet, które na co dzień wyglądają tak świetnie?

Poznaj TOP 10 najlepszych zabiegów medycyny estetycznej i wybierz coś dla siebie.

Poleca dr Marek Sanocki – specjalista medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Botoks, czyli toksyna botulinowa działa przez zmniejszenie napięcia w mięśniach odpowiedzialnych za tworzenie się zmarszczek mimicznych (kurze łapki, zmarszczki poziome i pionowe na czole, wokół ust) co daje efekt wygładzenia zmarszczek już istniejących i zapobiega powstawaniu nowych. .Jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych zabiegów w medycynie estetycznej. Po botoks sięgają zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie tylko w celu wygładzania zmarszczek. Stosowany jest również w leczeniu nadpotliwości czy uporczywej migreny.

Poleca dr Anna Płatkowska-Szczerek – specjalista medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Nici PDO i biorewitalizacja z ich użyciem to zabieg polegający na miejscowym wzmocnieniu skóry, stworzenia tzw. siatki podtrzymującej. Zabiegi z wykorzystaniem nici PDO możemy stosować na skórę twarzy, podbródka szyi, dekoltu. Bardzo cenionymi zabiegami są również procedury obejmujące okolice biustu, pośladków, łokci, ramion, kolan czy nóg. Szeroki wachlarz zastosowania nici PDO daje wiele możliwości poprawy stanu skóry oraz przywrócenia naturalnego i młodego wyglądu.

Poleca dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda – specjalista chirurgii plastycznej w Klinice Promedion

Jednym z efektów starzenia się skóry jest jej wiotczenie. Wówczas tkanki powiek ulegają rozciąganiu, a podtrzymujące je mięśnie słabną w efekcie czego na górnych powiekach zaczyna odkładać się nadmiar skóry i tkanki tłuszczowej. Przyczynia się to m.in. do powstawania tzw. worków pod oczami oraz powoduje opadanie górnych powiek i brwi. Z tego też względu zabiegowi poddają się zarówno kobiety jak i mężczyźni. Opadające powieki nie tylko sprawiają że nasza twarz wygląda „nieświeżo”, ale przyczyniają się również do poważniejszych problemów takich jak ograniczenie pola widzenia. Plastyka powiek jest zabiegiem skutecznie eliminującym oba problemy – zyskujemy nowy, młodszy wygląd i poprawiamy zdolność widzenia.

Poleca dr n. med. Nina Wiśniewska – specjalista dermatologii i medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Fresh Lifting jest idealnym zabiegiem przynoszącym szybko i bezpiecznie efekt odmłodzenia skóry, który jest bardzo lubiany przez nasze pacjentki. Z wiekiem skóra robi się coraz się cieńsza, powoli traci sprężystość, staje się sucha i zmęczona. Uwidaczniają się zmarszczki. Rysy twarzy poddają się sile grawitacji. Podanie do skóry przy pomocy mikrokaniul mieszanki substancji, których deficyt zaczyna uwidaczniać oznaki starzenia się ( kwas hialuronowy, peptydy, antyoksydanty) przeprowadzamy nieinwazyjną techniką, po której pacjentka od razu może wrócić do swoich codziennych zajęć. Po zabiegu uzyskujemy spektakularną korektę kształtu twarzy, poprawę napięcia, nawilżenia i wygładzenia skóry.

Poleca dr Marek Sanocki – specjalista medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Piękne i zmysłowe usta to marzenie każdej kobiety. Ich modelowanie i powiększanie jest możliwe dzięki zastosowaniu preparatów na bazie kwasu hialuronowego i ich miejscowej iniekcji. Sam zabieg nie tylko przywraca ustom objętość, ale intensywnie nawilża, poprawia kontur, unosi opadające kąciki ust i wygładza drobne zmarszczki wokół nich. Efekty zabiegu powiększania ust widoczne są natychmiast i utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Poleca Monika Sawa – specjalista kosmetolog w Klinice Promedion

Innowacyjność tego peelingu polega na głębokiej stymulacji skóry właściwej bez widocznego i uciążliwego złuszczania naskórka, które zazwyczaj występuje po każdym mocniejszym peelingu. Główne wskazania to likwidacja przebarwień, ujędrnienie skóry, co za tym idzie spłycenie zmarszczek, likwidacja blizn potrądzikowych, a także redukcja rozstępów. Kwas trójchlorooctowy zwęża pory, usuwa płytkie blizny i poprawia kondycję skóry trądzikowej. Kwas kojowy to z kolei walka z przebarwieniami poprzez hamowanie tyrozynazy i tym samym zahamowanie syntezy melaniny. Właściwości silnie utleniające i rozjaśniające ma nadtlenek mocznika, a znany w kosmetologii Koenzym Q10 to po prostu koktajl młodości. Zabieg jest nieinwazyjny, nie daje poczucia dyskomfortu w postaci pieczenia czy bólu, a jedynie ujędrnienie skóry tuż po pierwszej aplikacji. Polecany nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, którzy boją się igieł, a chcą zatrzymać czas. W łatwy sposób zrewitalizujemy skórę twarzy, szyi, dekoltu , brzucha , ud czy ramion.

Poleca dr Anna Płatkowska-Szczerek – specjalista medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Lipoliza to zabieg usuwania tkanki tłuszczowej poprzez iniekcję, czyli wstrzyknięcie odpowiedniego preparatu, który rozpuszcza lokalnie nagromadzone komórki tłuszczowe. Preparat Celluform + to nowy preparat przeznaczony do usuwania nagromadzonego tłuszczu w okolicy podbródka i skuteczna alternatywa dla zabiegów chirurgicznych, które do tej pory były jedynym sposobem zwalczenia tego problemu. Cząsteczka kwasu rozpuszcza komórki tłuszczowe i równocześnie rozpuszcza również tłuszcz w nich zawarty. Co ważne, zazwyczaj wystarczy TYLKO JEDEN ZABIEG, aby uzyskać rewelacyjne efekty!

Poleca dr n. med. Nina Wiśniewska – specjalista dermatologii i medycyny estetycznej w Klinice Promedion

Zabieg Pelleve jest jedną z najnowszych niechirurgicznych technik służących utrzymaniu młodego wyglądu. Jest to opatentowany system oparty na zastosowaniu energii o częstotliwości fal radiowych (RF). Zaawansowana technologia Cool-Gel korzysta z żelu zamrażającego do chłodzenia zewnętrznej powierzchni skóry w czasie, gdy energia RF delikatnie ogrzewa i modyfikuje tkanki miękkie znajdujące się pod skórą. Prowadzi to do kurczenia się i napinania włókien kolagenowych. Skóra twarzy i szyi może stać się bardziej napięta co zapewnia łagodny, niechirurgiczny efekt uniesienia brwi i wygładzenia twarzy. Zabieg taki stosowany jest często w przypadku obwisłego podbródka. Efekt napięcia skóry może być wykorzystywany do wzmocnienia zbyt luźnej lub obwisłej skóry pokrywającej inne części ciała, takie jak brzuch czy nogi. Większość pacjentów dostrzega wyniki zabiegu Pelleve od razu po jego wykonaniu. Może się jednak zdarzyć, że będą się one ujawniać stopniowo w okresie trzech do sześciu miesięcy w miarę napinania się skóry i formowania nowych włókien kolagenu.

Poleca dr Maciej Charaziński – specjalista chirurgii plastycznej w Klinice Promedion

Własna tkanka tłuszczowa pacjenta uważana jest za najlepszy wypełniacz do modelowania twarzy, gdyż jest bezpieczna, w miarę trwała i prosta w zastosowaniu. Ponadto własna tkanka posiada następujące korzystne cechy: jest kompatybilna biologicznie, nie posiada cech antygenu, nie wywołuje stanu zapalnego, nie jest toksyczna, jest stabilna po podaniu, nie przemieszcza się z miejsca podania, jest w miarę trwała i jednocześnie wchłanialna, i co ważne wygląda naturalnie. Tkanka do przeszczepu pobierana jest na zasadzie odsysania tłuszczu z okolicy, gdzie jest jej nadmiar i po odpowiednim przygotowaniu wstrzykiwana w nowe miejsca. Po tym stosunkowo mało inwazyjnym zabiegu, skóra twarzy staje się dobrze odżywiona, gładka i lśniąca.

Poleca Monika Sawa – specjalista kosmetolog w Klinice Promedion

Endermolift, to bezinwazyjny lifting twarzy połączony z drenażem limfatycznym oparty na zaawansowanej technologii zasysania tkanki oraz jej masażu mechanicznego specjalnie zaprojektowaną do tego celu głowicą. Zabieg przypomina relaksujący masaż. Jego główne efekty to wygładzenie zmarszczek i znaczna redukcja opuchnięć, szczególnie w okolicach oczu. Endermolift jednocześnie poprawia owal twarzy, zagęszcza i ujędrnia skórę. Pozwala wyeliminować toksyny, dzięki funkcji drenażu limfatycznego oraz rozluźnia napięte mięśnie twarzy. Już bezpośrednio po zabiegu skóra jest wygładzona oraz elastyczna. To również ulubiony zabieg mężczyzn ze względu na całkowitą bezinwazyjność !

