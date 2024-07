"Last Christmas" czy "All I Want for Christmas is You"? Która piosenka świąteczna jest Waszą ulubioną? Specjalnie dla Was zebraliśmy najpopularniejsze piosenki świąteczne, zarówno te polskie jak i zagraniczne. Zagłosujcie w naszej sondzie!

Najpopularniejsze piosenki świąteczne

Świąteczne przeboje są nieodłącznym elementem przedświątecznych przygotowań. Tylko one są nas w stanie uspokiś w czasie zakupowej gorączki w centrach handlowych. Które z nich to Wasze ulubione? Oto 10 propozycji. Wybierzcie z nich swoją ulubioną.

Wham! "Last Christmas"

Tego przeboju nie mogło zabraknąć. W Polsce przyjęło się już, że "Last Christmas" otwiera sezon świąteczny w radiostacjach. Okres zimowo-świąteczny nie istnieje dla nas bez tej melodii :)

Mariah Carey "All I want for Christmas is you"

Drugim przebojem, który słychać w każdej galerii handlowej i w każdym domu przynajmniej raz to Mariah Carey i "All I want for Christmas is you". Lubicie?

Czerwone Gitary "Jest taki dzień"

Wieczory świąteczne uwielbiamy spędzać przy polskim hicie Czerwonych Gitar "Jest taki dzień".

DeSu "Kto wie"

Drugą polską piosenką, którą bardzo lubimy i wprawia nas w świąteczno-zimowy klimat jest "Kto wie". Doskonale sprawdzi się w rodzinnym gronie.

Shakin' Stevens "Merry Christmas Everyone"

"Merry Christmas everyone" umili każdy dzień zimowy. My uwielbiamy ten utwór, a Wy?

John Lennon "So this is Christmas"

John Lennon również nagrał przebój, który gości w nie jednym polskim domu w czasie świąt. "So this is Christmas" to prawdziwy klasyk!

Bing Crosby "White Christmas"

"White Christmas" również znajduje się na naszej świątecznej playliście. Też dołączylibyście ten utwór?

Bono "Do They Know It's Christmas"

Zawsze rozczula nas piosenka "Do They Know It's Christmas" w wykonaniu Bono, która powstała na rzecz charytatywnej akcji, która ma na celu walkę z Ebolą. Posłuchajcie!

Chris Rea - Driving Home for Christmas

"Driving Home from Christmas" to już przedostatni utwór na naszej playliście. Nie mogło go zabraknąć...

Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak "Pada śnieg"

...podobnie jak Edyty Górniak i Krzysztofa Antkowiaka oraz piosenki "Pada Śnieg". Lubicie?