Są młode, piękne, bogate i … popularne na Instagramie! Siła tej aplikacji może zadziwić starsze pokolenia, ale to właśnie ilość obserwatorów na Instagramie jest obecnie wyznacznikiem popularności. Hailey Baldwin, Selena Gomez, Kendall Jenner, Kaia Gerber i Bella Hadid są podziwiane przez miliony osób na świecie, a wszystko co założą jest gwarantowanym hitem sezonu! Zobaczcie co noszą gwiazdy, bo właśnie te rzeczy będą modne tej jesieni!

Hailey Baldwin - 14,9 milionów obserwatorów

Botki Jenny Fairy - 139,99 zł, Torebka Jenny Fairy - 79,99 zł

Hailey Baldwin jest prawdziwą szczęściarą! Jest w związku z Justinem Bieberem, chodzi na wybiegach najlepszych projektantów oraz bierze udział w sesjach zdjęciowych dla prestiżowych magazynów modowych. Dodatkowo, na Instagramie obserwuje ją aż 14,9 milionów osób! Fani podziwiają ją za jej własny styl, umiejętność łączenia najnowszych trendów z grungowymi, nonszalanckimi ubraniami. Ostatnio Hailey upodobała sobie rockowe biker boots, którymi przełamała kobiecą sukienkę. Taka stylizacja sprawdzi się idealnie na jesień!

Selena Gomez - 143 milionów obserwatorów

Szal Lasocki - 49,99 zł, Torebka Jenny Fairy - 69,99 zł

Selena Gomez jest niekwestionowaną królową Instagrama! Jej profil polubiło aż 143 milionów osób, co czyni ją instagramowym numerem jeden. Fani uwielbiają podglądać życie swojej idolki, a każdy post jest szeroko komentowany. Selena znana jest ze swojego kobiecego wyglądu, ale na co dzień preferuje casualowe i wygodne stylizacje. Chcesz wyglądać jak Selena tej jesieni? Wybierz elegancką czerwoną listonoszkę i apaszkę w print w panterkę. Te dwa dodatki są modowym strzałem w dziesiątkę w roku 2018!

Kendall Jenner - 96 milionów obserwatorów

Botki Lasocki - 279,99 zł, Torebka Jenny Fairy - 79,99 zł

Kendall Jenner jest obecnie jedną z najlepiej opłacanych i najpopularniejszych modelek. Na Instagramie profil gwiazdy obserwuje aż 96 milionów osób! Dlaczego? Kendall chętnie chwali się na nim swoim życiem – karierą w świecie mody oraz zdjęciami ze sławną rodziną i przyjaciółmi. Kendall jest również „it-girl”, która zawsze wie co jest na czasie. Chcesz wiedzieć co się nosi w tym sezonie? Postaw na skórzane botki na szerokim obcasie oraz małą torebkę z ćwiekami i chwostem.

Bella Hadid - 20 milionów obserwatorów

Botki Lasocki - 249,99 zł, Plecak Jenny Fairy - 99,99 zł

Bella Hadid jest modelką, siostrą Gigi Hadid, przyjaciółką Kendall Jenner i dziewczyną piosenkarza The Weeknd. Gwiazda jest uważana za nową ikonę stylu, a każdy jej outfit zachwyca miłośników mody. Jej looki nigdy nie są banalne i właśnie dlatego zdobyła już 20 milionów fanów na Instagramie! Gwiazda tej jesieni wyraźnie inspiruje się modą z lat 90 - tych, dlatego stawia na proste stylizacje: krótką sukienkę z dużym napisem uzupełniła skórzanymi botkami na średnim obcasie oraz stylowym plecakiem z nitami.

Najnowsze trendy? Jak zawsze w CCC!

Wszystkie uwielbiane przez gwiazdy trendy znajdziecie w najnowszej kolekcji marki CCC na jesień-zimę 2018/2019! Polska marka jest zawsze na czasie i umiejętnie łączy najwyższą jakość produktów z dobrą ceną. W tym roku jesień będzie bardzo stylowa... dzięki marce CCC!

