Najnowsze zdjęcie Małgorzaty Rozenek wywołało burzę. "Jak można w tak perfidny sposób pokazywać fałdki"

Małgorzata Rozenek bardzo szybko wróciła do aktywności zawodowych po urodzeniu Henryka. Niemalże od razu pojawiła się na planie do "Projektu Lady". Jednak nie wszyscy uważają, że to co robi gwiazda TVN można nazwać ciężką pracą. Małgorzata Rozenek postanowiła z dystansem podejść do negatywnych komentarzy, które często pojawiają się pod jej zdjęciami. Nieoczekiwanie głos zabrali również fryzjerzy gwiazdy, którzy zasugerowali, że praca z nią wcale nie należy do najlżejszych, szczególnie teraz kiedy... jest na redukcji! Świeżo upieczona i wracająca do formy mama zauważyła ten komentarz! Jak zareagowała? Sprawdźcie! Zobacz także: Henio Majdan na pierwszych wakacjach w swoim życiu! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wypoczywają nad morzem Małgorzata Rozenek odpowiada na złośliwości internautów Małgorzata Rozenek z uśmiechem podchodzi do negatywnych komentarzy, które niestety dość często pojawiają się na jej profilu. Publikując ostatnie zdjęcia, które zrobiła w pracy, dodała zabawny opis, który jednocześnie wyręczył jej krytyków w pisaniu niepochlebnych komentarzy na temat jej aktywności zawodowych i zmęczenia: Ty jesteś zmęczona?! Czym?! Pomalują cię, uczeszą, powiesz parę słów i już. Czym tu się męczyć?!” 😉😂 Żeby to było takie proste ...🤷‍♀️😁 ale jak już mnie pomalują, to najlepsi @beatamilczarekmakeup ❤️ a jak uczeszą, to najzdolniejsi @sylwia.habdas❤️ i @amadeovilcze ❤️ i jakoś człowiek pcha tę taczkę żywota 💁‍♀️😂 Najważniejsze, że z uśmiechem 😁😘 CAŁUSY ❤️ - napisała na Instagramie Wielu internautów poparło postawę Małgorzaty Rozenek, pisząc, żeby nie przejmowała się złośliwymi przytykami. W dyskusji głos postanowili również zabrać fryzjerzy,...