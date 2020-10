Najmodniejsze torebki na jesień 2020 w stylu gwiazd: Agnieszki Woźniak-Starak, Małgorzaty Kożuchowskiej i Małgorzaty Rozenek

Torebka, to nieodłączny element każdej stylizacji. Nadaje modowego charakteru i sprawia, że nawet najzwyklejszy t-shirt wygląda o niebo lepiej. W tym sezonie najmodniejsze są te duże, wygodne shopperki, do których przeniesiemy pół mieszkania. Wyglądają stylowo i modnie, co udowadnia Agnieszka Woźniak-Starak, która ostatnio nie rozstaje się z torebką Ani Kuczyńskiej. My wybraliśmy kilka modeli, które w ostatnim czasie wpadły nam w oko. Nie ukrywamy, że w znalezieniu tej jedynej pomogły nam gwiazdy i ich stylizacje. Przejrzeliśmy prognozy modowe na sezon jesień–zima i wybraliśmy kilka modeli z szafy gwiazd, które wpadły nam w oko.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Torebka Kasi Cichopek z "M jak miłość" to najbardziej pożądany model wśród gwiazd

KLASYCZNA SHOPPERKA w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Już wcześniej wspomnieliśmy, zakochaliśmy się w torebce Agnieszki Woźniak-Starak, prostej, klasycznej, która nadaje każdej stylizacji miejski klimat. Ten model nigdy nie wyjdzie z mody, jest uniwersalny, można nosić przez cały rok. Jej największym plusem jest pojemność, pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i co najważniejsze niezależnie od trendów, ona zawsze będzie modna.

WYGODA NA PIERWSZYM MIEJSCU - czyli postaw na model Małgorzaty Kożuchowskiej

Instagram

Pomimo,że kojarzą się z latem, nam przypadły do gustu i stwierdziliśmy, że teraz wygoda i moda muszą iść w parze. Są komfortowe, bo dają nam swobodę oraz wolne ręce, pakowne i stylowe, mowa o nerkach. To gorący trend, który przenieśliśmy do naszego jesiennego niezbędnika. Gwiazdy udowadniają, że można je łączyć z sukienką i nadal wyglądać modnie.

ŁAŃCUSZKOWA HISTORIA w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan, to niekwestionowana królowa stylu. Ubrania i dodatki gwiazdy szybko stają się gorącym trendem, który chcemy mieć w naszej szafie. My zakochaliśmy się w torebce na łańcuszku, która jak udowadnia gwiazda świetnie się sprawdza w codziennych stylizacjach. To klasyka, która powraca w każdym sezonie w odświeżonej wersji. Pasuje zarówno do sukienek jak i puchowych kurtek.

ZWIERZĘCY MOTYW i Oliwia Bieniuk

Instagram/Sinsay

Zgodnie stwierdziliśmy, że jesień kojarzy nam się ze zwierzęcymi wzorami. Panterka, zebra, wytłaczana skóra węża nigdy nie wygląda tak stylowo jak właśnie o tej porze roku. Każda stylizacja staje się nagle modniejsza i bardziej wyrazista, magia dodatków czyni cuda. Oliwia Bieniuk połączyła dwa modne trendy w jednej stylizacji, wytłaczana torebka oraz botki biker. Pokazała, że jeden dodatek może odmienić całość stylizacji.