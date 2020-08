Najmodniejsze dodatki na jesień 2020! Modne torebki, buty i biżuteria, które odmienią każdy look

Modne dodatki na sezon jesień/ zima 2020 to zdecydowanie elementy stylizacji obok, których trudno przejść obojętnie. Grube złote łańcuchy, kowbojki rodem z Dzikiego Zachodu, plecione torby i paski, które podkręcą każdą, nawet najprostszą stylizację - to na te akcesoria polujemy na jesień 2020. Wybór dodatków jest ogromny, a to oznacza, że każda z nas znajdzie coś dla siebie.

Wśród niezbędnych dodatków w szafie każdej kobiety królują buty i torebki. W tym sezonie mamy do wyboru mnóstwo propozycji, które idealnie sprawdzą się jako dodatek do prawie każdej jesiennej stylizacji. W trendach na jesień i zimę 2020 królują plecione torby, kowbojki, apaszki, które można wiązać nie tylko na szyi, ale też na głowie oraz uwaga... jasne torebki! Te ostatnie nosimy już nie tylko latem, ale i jesienią np. do wełnianego płaszcza!

1. Wielki powrót Dzikiego Zachodu

Akcesoria rodem z Dzikiego Zachodu królują już nie tylko u Isabel Marant, ale jesienią 2020 kowbojki nosimy absolutnie do wszystkiego, od zwiewnych sukienek, po spódnice o długości mini, na jeansach kończąc. Oprócz butów wśród westernowych dodatków modne będą również torebki z frędzlami i skórzane paski.

East News

2. Duża biżuteria

Grube, złote łańcuchy jako uzupełnienie jesiennych stylizacji to będzie prawdziwy hit. Do tej pory ten rodzaj biżuterii królował na wybiegach u Oscara de la Renty czy Saint Laurent, ale pokochały go już gwiazdy, a to oznacza, że za chwilę będzie hitem jesiennych stylizacji. Złoto idealnie komponuje się ze stonowanymi barwami: butelkową zieleni czy czernią.

East News

3. Beżowe dodatki na jesień 2020

Beżowe torebki czy buty jeszcze do niedawna wraz z końcem lata wędrowały do szafy. W sezonie jesień/zima 2020 z powodzeniem nosimy je do każdej stylizacji. Zarówno do ramoneski, długiego płaszcza czy kamizelki.

East News

4. Skórzane paski

Paski w sezonie jesień i zima 2020 nosimy nie tylko do jeansów z wysokim stanem, ale również do sukienek i... płaszczy. To w tym ostatnim wydaniu pełnią idealne uzupełnienie stylizacji, pełniąc rolę biżuterii.

East News

5. Grube rajstopy i wełniane skarpety

Do łask wracają też rajstopy. Hitem będą nie tylko koronkowe modele, które na wybiegach królowały m.in. u Chanel. Jesienią nosimy również grube rajstopy lub długie wełniane skarpety. Ten wyrazisty dodatek nada charakteru każdej stylizacji.

East News

5. Apaszki

Apaszki latem idealnie sprawdzały się przywiązane do torebek, a zimą nosimy je na szyi oraz... na głowie! Ten kontrowersyjny trend lansowany m.in. przez takie domy mody jak: Balenciaga, Christopher Kane czy Gucci, teraz pokochały blogerki. W Polsce apaszki pokochała Kasia Tusk.