Buty na wiosnę i lato 2020. Oto 5 najmodniejszych modeli, w których przechodzisz całe wakacje

Planujesz zakup modnych i wygodnych butów na sezon wiosna-lato 2020? Przeglądasz oferty i nie potrafisz zdecydować się na konkretne modele? Mamy dla Ciebie 5 propozycji modnych butów na ten sezon. Wśród nich znajdziesz sneakersy, hitowe czółenka, botki i sandały. Co najważniejsze te modele szybko nie wyjdą z mody!

1. Snekersy to zdecydowanie najmodniejsze buty sezonu. Co ważne możemy nosić je do wszystkiego od sportowej stylizacji, po sukienki, na garniturach kończąc. Super modne są białe sneakersy, ale coraz większą popularnością cieszą się też kolorowe modele. Ten model Falcon W marki Adidas kosztuje 249 złotych.

Mat. prasowe

2. Klasyczne czółenka to z kolei propozycja nie tylko na sezon wiosna i lato 2020. Ten model warto mieć w swojej szafie, bo nigdy nie wychodzi z mody. Pokochały je m.in. Kasia Tusk, Małgorzata Kożuchowska czy Kinga Rusin.

Mat. prasowe

3. Mokasyny już w poprzednim sezonie wróciły do łask i idealnie sprawdzają się do stylizacji złożonej z jeansów i marynarki lub trenczu. W sezonie wiosna lato 2020 hitem są mokasyny z wężowym wzorem, beżowe i czarne.

Mat. prasowe

4. Espadryle to kolejna ponadczasowa propozycja na sezon wiosna lato, która nigdy nie wyjdzie z mody. Kobiety je uwielbiają, bo idealnie uzupełniają każdą letnią stylizację i nie może ich zabraknąć również w wakacyjnej walizce. W sezonie wiosna-lato 2020 hitem są plecione espadryle w beżowym kolorze. Trzeba je mieć!

Mat. prasowe

5. Sandały z wiązaniem wokół kostki to absolutny hit sezonu wiosna lato 2020. Już od dawna ten model królował na światowych wybiegach, a teraz jest dostępny w sieciówkach i sklepach internetowych. Prezentowany poniżej model to marka DeeZee i kosztuje 89 zł.