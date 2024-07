Do grona osób potępiających Nergala i jego obecność w programie „The Voice of Poland” przyłączył się Marcin Najman. Pięściarz jest urażony zachowaniem Darskiego i postanowił stanąć w obronie swojej wiary! Na łamach „Super Expressu” Najman krytykuje lidera zespołu „Behemoth”.

- Nergal jest tchórzem, który kieruje się wyłącznie chęcią zysku. Żeruje na tolerancji naszego narodu, bo wie, że nie ma w nim ekstremistów, że jesteśmy narodem spokojnym i wyrozumiałym… Ciekaw jestem, czy polski demon pokusiłby się dla cynicznych, zarobkowych pobudek spalić na przykład… Koran? Jak tam, Adasiu, DAŁBYŚ RADĘ?- czytamy w oświadczeniu Najmana.

Pięściarz nawołuje również, żeby przestały interesować się byłym narzeczonym Dody.

- Kiedy w 1967 Muhammad Ali ostentacyjnie odmówił służby wojskowej, pomimo że był wielką gwiazdą- media zaczęły go bojkotować. W Polsce media powinny to również uczynić z Nergalem. A już na pewno w momencie, gdy na scenie zniszczył Pismo Święte. Jako katolik POCZUŁEM SIĘ URAŻONY. Tak samo, jak miliony naszych rodaków- stwierdził.

Co sądzicie o oświadczeniu Marcina Najmana, zgadzacie się z nim?

