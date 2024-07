1 z 12

Gwiazdy dzięki profilom na Instagramie są bliżej swoich fanów. Dzięki temu co tydzień możemy podglądać, co pokazują na swoich oficjalnych profilach. Tym razem najbardziej naszą uwagę skupiły na sobie głównie sławne panie. Doda, Marina, Ania Przybylska czy Agnieszka Szulim to tylko kilka z tych, które zwróciły naszą uwagę.

Zobaczcie kto jeszcze pochwalił się w tym tygodniu interesującym zdjęciem.