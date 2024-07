Pokaz marki La Mania, to nie tylko moda, ale także ciekawe show. Atmosferę tego wieczoru tworzyła niezwykła gra świateł i dźwięków oraz spadający na gości prawdziwy deszcz złotych gwiazd. Głównym gościem wieczoru był Karl Lagerfeld, który co prawda nie przyleciał na pokaz, ale pojawił się na telebimie, życząc Joannie Przetakiewicz dużo miłości i pasji tworzenia pięknych rzeczy.

Na wydarzeniu pojawiło się wielu celebrytów, wśród nich także inni projektanci: Teresa Rosati, Łukasz Jemioł i Robert Kupisz.

Zgromadzone gwiazdy starały się jak najbardziej zabłysnąć na czerownym dywanie. Część z nich pojawiła się w ubraniach z najnowszej wiosenno-letniej kolekcji, m.in. Małgorzata Socha, czy gospodyni wieczoru Joanna Przetakiewicz, która do biało-czarnej sukni dobrała beżowe szpilki z ćwiekami od Christiana Louboutina.

Wyjątkowo ciekawie zaprzentowała się Agnieszka Szulim w długiej, cekinowej spódnicy i szarej bluzce, do której dobrała srebrną torebkę z kolekcji Joanny Daniło. W podobnym stylu ubrała się Ada Fijał. Do plisowanej spódnicy dobrała także prostą szarą bluzkę, którą ożywiła naszyjnikiem.

Która z gwiazd wyglądała najlepiej?

jm



