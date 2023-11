W mediach często przewija się teza, że prawdziwa przyjaźń w show-biznesie nie istnieje, ale... czy naprawdę tak jest? Te gwiazdy otwarcie temu zaprzeczają! Co więcej, od lat utrzymują bliskie relacje z innymi osobowościami znanymi z ekranu i estrady. Często także pokazują się razem na imprezach, chętnie pozują do zdjęć i otwarcie mówią o znajomości, która z upływem lat staje się coraz silniejsza!

Które gwiazdy łączy ta wyjątkowa więź? Przekonajcie się już teraz!

Bella Hadid i Kendall Jenner

Nie od dziś wiadomo, że Kendall Jenner utrzymuje bliskie relacje z rodziną Hadid. Ostatnio w rozmowie ze słynnym fotografem mody, Mario Testino ujawniła, że przyjaźń z Bellą, wbrew temu, co piszą brukowce wcale nie została ustawiona:

"Z Bellą byłyśmy koleżankami od czasów liceum. Codziennie spotykałyśmy się w szkole, zanim którakolwiek z nas zaczęła pracę. To jest odrobinę zabawne, bo dużo ludzi nie wie, że przyjaźnimy się od jakiś pięciu, sześciu lat!"- mówi Kendall.

Celebrytki niemalże w tym samym czasie zaczęły swoją przygodę z modelingiem. Teraz, bardzo często pojawiają się na wybiegach tych samych projektantów, a także pozują we wspólnych sesjach zdjęciowych. Najważniejsze jest jednak to, że nigdy ze sobą nie rywalizują, bo ich dewizą jest współzawodnictwo!



Jennifer Aniston i Courteney Cox

Jennifer Aniston wspominała w jednym z wywiadów, że już podczas pierwszych zdjęć do kultowego serialu Przyjaciele (w 1994 roku, czyli... prawie 25 lat temu!) poczuła sympatię do Courtney Cox. Dziewczyny połączyła więź, którą rzadko można spotkać wśród gwiazd show-biznesu. Nigdy bowiem nie kłóciły się o pieniądze, czy sławę ani nie rywalizowały o mężczyzn. Co ciekawe, numer telefonu Jen to jeden z niewielu, które Courteney Cox zna na pamięć!

"Świat show-biznesu rządzi się swoimi prawami. Ludzie udają, że się lubią, są dla siebie pozornie mili. A kiedy przychodzi co do czego, wbijają ci nóż w plecy. Courteney była inna. Szczera i naturalna" - powiedziała w wywiadzie Aniston.

Taylor Swift i Selena Gomez

Pewnie o tym nie wiecie, ale Selena Gomez i Taylor Swift zostały najlepszymi przyjaciółkami dzięki... braciom Jonas! Obie w tym samym czasie umawiały się z chłopakami i mimo, że ich związki z nimi dawno się rozpadły, cała czwórka wciąż utrzymuje świetne relacje! Niestety, w ostatnim czasie Selena Gomez przechodziła trudny okres (depresja, operacja nerki, ślub byłego chłopaka...). Później, kiedy poczuła się lepiej zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcie z Taylor i podziękowała jej za wsparcie!

"Jestem wdzięczna za wszystkich tych, którymi się otaczam, a ta kobieta jest najlepszym, co mi się przydarzyło! Kocham naszą tradycję i Ciebie." - napisała Selena.

Salma Hayek i Penelope Cruz

Salma Hayek i Penelope Cruz pokazują, czym jest prawdziwa przyjaźń. Mogłyby ze sobą rywalizować, ponieważ obie są pięknymi latynoskami z silnym hiszpańskim akcentem, jednak postanowiły zrobić inaczej. Na początku kariery zawarły pakt, że nigdy nie będą startować w tych samych castingach, ani podkładać sobie kłody pod nogi. Od tego czasu są najlepszymi przyjaciółkami, które zawsze się wspierają, inspirują się, a nawet przezywają się... "jajkami"!

"Penelope od 20 lat jest moją największą bohaterką oraz najlepszą przyjaciółką. Uwielbiam ją za jej pazur i wyjątkowy charakter!"- mówi Salma.

Dziewczyny! Dzięki wam nie przestajemy wierzyć, że #NajlepiejRazem! :)

