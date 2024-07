7 z 8

Polska Cesaria Evoria! Stanisława Celińska i jej album "Atramentowa" to absolutny bestseller, który na liście najlepiej sprzedających się płyt znajdował się ponad 21 tygodni (teraz rządzi tam Suplement do płyty Atramentowa) i osiągnął status platynowej płyty!

Piękne i przemyślane teksty, za którymi stoją trudne doświadczenia życiowe Stanisławy Celińskiej. Artystka wie, o czym śpiewa i tym zaskarbiła sympatię słuchaczy.

1. Czerń i biel

2. Czy o kimś ktoś

3. Atramentowa rumba

4. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan

5. Drzwi odemknij

6. Moje życie, twoje życie

7. Obfitość

8. Jego portret

9. I znowu on

10. Nie strasz

11. Smuteczku mój

12. Szeptem do mnie mów

13. Wielka słota

14. Wakacje z deszczem

15. Pieśń cygańska (Bonus Track)

Cena: 33 zł.