Najlepsze filmy na Walentynki na Netfliksie? Podpowiadamy, co wybrać

Walentynki 2020 zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku święto zakochanych wypada w piątek! Jeśli nie planujecie żadnego weekendowego wyjazdu, wyjścia do restauracji czy romantycznego spaceru, idealnym rozwiązaniem będą dla Was oczywiście... filmy! Jakie filmy na Walentynki znajdziecie na platformie Netflix?

Oto nasze propozycje na udany wieczór z filmem, kocem i gorącą herbatą!

Zobacz także: Miłości nigdy dość! Te gwiazdy naprawdę się kochają

Filmy Netflixa na Walentynki 2020

Platforma Netflix oferuje dziesiątki kultowych produkcji, które idealnie nadają się na Walentynki 2020. Wśród nich są również nowości, także z polskiego rynku. Oto szybki przegląd filmów na Walentynki, na które należy zwrócić uwagę! Zaczynamy od polskich propozycji.

"Kochaj"

Polska komedia romantyczna z 2016 roku z gwiazdorską obsadą. Sawa (Olga Bołądź) wkrótce bierze ślub z Jurkiem (Mikołaj Roznerski). Sytuacja się komplikuje, gdy poznaje przystojnego aktora - Krzysztofa (Michał Czernecki). Plus Małgorzata Kożuchowska w roli Marty.

"Planeta Singli 3"

Ania (Agnieszka Więdłocha) i Tomasz (Maciej Stuhr) w końcu biorą ślub. Jednak nie zdają sobie sprawy z tego, co podczas niego może się wydarzyć. I czy w ogóle dojdzie do skutku. I czy ma to sens. Komedia romantyczna, która naprawdę śmieszy. Plus doskonali Bogusław Linda i Maria Pakulnis.

"Porady na zdrady"

Jeśli w filmie pojawia się Mikołaj Roznerski, to wiadomo, że to będzie udana komedia romantyczna! A do tego Magda Lamparska i Anna Dereszowska, które chcą walczyć z niewiernością facetów.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"

Może to nie komedia romantyczna, ale jeden z najwybitniejszych polskich filmów ostatnich lat. Magda Boczarska w roli Michaliny Wisłockiej, która zrobiła rewolucję seksualną w życiu Polaków lata temu. Obowiązkowo.

A co z zagranicznych? Tu rządzi... Jennifer Aniston!

Zagraniczne filmy Netflixa na Walentynki 2020

"Z ust do ust"

Młoda kobieta przyjeżdża do rodzinnego miasta na ślub siostry, gdzie odkrywa, że historia jej rodziny posłużyła za kanwę fabuły "Absolwenta". Shriley MacLaine, Kevin Costner i Jennifer Aniston w komedii z 2005 roku, która zyskała miano kultowej.

"Tamte dni, tamte noce"

Zjawiskowy melodramat na podstawie powieści Andre Acimana o tym samym tytule. Młody Elio, mieszkający w urokliwym miasteczku we Włoszech, zakochuje się w Olivierze, doktorancie, który przyjeżdża na zaproszenie ojca chłopaka. Pozycja obowiązkowa. Zmysłowy, intrygujący, znakomity...

"Nowe oblicza Greya"

Trzecia i ostatnia część przygód (głównie erotycznych) Christiana i Anastasii, którzy wiodą przepełnione luksusem i seksem życie. Bajkę przerywa kłopot z byłym pracownikiem, który chce się na nich zemścić.

"Jak romantycznie"

Architektka (w tej roli doskonała Rebel Wilson) uczulona na wszystko, co ckliwe, budzi się pewnego dnia w przerażająco idealnym świecie komedii romantycznych. Tylko na Netfliksie!

"Jedz, módl się i kochaj"

Romantyczna podróż Julii Roberts w głąb siebie. Czego tak naprawdę chce kobieta po rozwodzie, która niby "miała wszystko"?

Wszystkie filmy znajdziecie na platformie Netflix. Macie swoje ulubione filmy na Walentynki?