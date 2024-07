2 z 6

W czasie produkcji, Mariah Carey i Houston, które nigdy wcześniej się nie znały, stały się przyjaciółkami. Pomimo, że po produkcji singla poszły one własnymi ścieżkami i rozkręcały swoje kariery, to Houston uważała Carey za swoją najbliższą przyjaciółkę. "When You Believe" wygrał w 1999 roku Oscara za "Najlepszą Piosenkę Filmową" i był nominowany w tej samej kategorii do Złotego Globu.

Singiel zdobył status Złotej Płyty w Niemczech, USA, Australii i Szwecji oraz status Platynowej Płyty w Norwegii. Utwór zajął 99 miejsce w rocznym podsumowaniu listy Billboard Hot 100 w 1999 roku.