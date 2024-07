2 z 9

Michael Jackson zmarł 4 lata temu i niezmiennie plasuje się na pierwszym miejscu najlepiej zarabiających nieżyjących gwiazd na świecie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Król Popu zbił fortunę wartą 160 mln dolarów.

Jak informuje Forbes artysta wciąż zarabia krocie na show Cirque du Soleil, sprzedaży płyt (są jednymi z najchętniej kupowanych w ogóle) i należącej do Estate of Michael Jackson połowie imperium muzycznego Sony/ATV, które zarządza m.in. prawami do przebojów Beatlesów, Lady Gagi, Eminema, Taylor Swift.