Koniec 2013 roku to czas na wszelkie rankingi podsumowujące. Tym razem kolej na wyniki oglądalności filmów z ostatnich 12 miesięcy, które podał serwis YouTube. Jak się okazuje, w Polsce największym hitem tego roku paradoksalnie nie był przebój Donatana i Cleo "My Słowianie", który odbił się echem także w zagranicznych mediach, a piosenka... "Bałkanica" (zobacz klip). Wpadająca w ucho nuta zespołu Piersi doczekała się prawie 25 milionów odtworzeń.

Na trzecim miejscu uplasował się Kamil Bednarek i jego "Cisza", z którą startował na tegorocznej gali MTV Europe Music Awards w Amsterdamie. "Odległe" 8 miejsce zdobył zespół Enej z hitem tegorocznych Top Trendów "Symetryczno-Liryczną". Resztę listy wypełniły tytuły zagranicznych artystów, m.in. PSY, Naughty Boy, Rihanna czy One Direction.

Pełny ranking poniżej:

1.Piersi - Bałkanica

2.Donatan i Cleo - My Słowianie

3.Bednarek - Cisza

4.PSY - Gentelman

5.Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith

6.Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

7.Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko

8.Enej - Symetryczno-Liryczna

9.One Direction - One Way Or Another (Teenage Kicks)

10.Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?)

"My Słowianie" Donatan i Cleo:

