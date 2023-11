Reklama

Portal Wirtualnemedia.pl opublikował raport na temat oglądalności polskich stacji telwizyjnych ostatniej jesieni. Jak się okazuje, Polsat stracił pozycję lidera. Widzów zaś ubywa niemal wszystkim telewizyjnym gigantom, choć jest jeden wyjątek! Zobaczcie szczegóły!

Najchętniej oglądana stacja telewizyjna jesień 2018

Kto był liderem jesieni? Według portalu, to TVN była w tym czasie najchętniej oglądaną stacją w rynku telewizyjnym (od 1 września do 9 grudnia 2018). Jak wyliczyła agencja Nielsen Audience Measurement, średni dobowy udział tego kanału wynosił 10,15 proc. (w porównaniu z poprzednim rokiem spadł o 5,67 proc.). Pozycję lidera stracił Polsat - 9,96 proc. (mniej o 8,96 proc.). Trzecia na podium jest TVP1 - 9,20 proc. (mniej o 0,86 proc.). Czwarta jest TVP2 - 8,74 proc., to też jedyna stacja z "wielkiej czwórki" której wzrosła oglądalność (o 2,10 proc.). Dalej na liście są: TVN24, TV4, TV Puls, TVP Info, TVN7 i TTV.

Najpopularniejsze programy telewizyjne jesień 2018

A jakie były najczęściej oglądane programy tych anten? Raport przedstawia top 30 dla każdego z głównych kanałów. W TVN aż 27 pozycji w tym topie zajęły „Fakty”. W Polsacie też "rządzi" program informacyjny - 7 pozycji zajął flesz „Wydarzeń”. W TVP1 poza relacjami z wielkich wydarzeń sportowych hitem (9 topowych programów) był zdecydowanie „Rolnik szuka żony”! Jeśli zastanawialiście się z czego wynika sukces (wzrost) TVP2, to top 30 nie pozostawia wątpliwości - z seriali! Szczególnie "M jak miłość", który zajął aż 28 pozycji, listę zamyka "Na dobre i na złe". Zaskoczeni? Chyba nie bardzo...

Jednym z hitów telewizyjnej "jedynki" była 5 edycja show "Rolnik szuka żony"

W TVP2 niepodzielnie rządzi "M jak miłość", który to został również serialem roku 2018 według czytelników magazynu "Party" i użytkowników "Party.pl"!

