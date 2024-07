W zeszłym tygodniu pojawiła się oficjalna informacja o składzie jurorskim nowej edycji programu "The Voice of Poland", która ruszy już jesienią. Zasiądą w nim Edyta Górniak, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny oraz panowie z Afromental. Jak podał magazyn "Party", Edyta Górniak przyznaje, że marzyła o współpracy z Sadowską i to marzenie już wkrótce się spełni. Zobacz też: Edyta Górniak na konferencji "The Voice of Poland". Postawiła na luźny styl [FOTO]

W najnowszym wydaniu "Party" możemy również przeczytać o planowanej trasie koncertowej Edyty Górniak. Tournée odbywać się będzie z okazji jubileuszu 25-lecia pracy scenicznej artystki. Pierwszy koncert już w sierpniu, ostatni - pod koniec roku. Podobno Edyta planuje zabrać w trasę swojego syna Allana. Gwiazda chce zabrać syna m.in. do Opola, by pokazać mu miejsce swojego debiutu.

Planujecie wybrać się na jubileuszowy koncert gwiazdy?

