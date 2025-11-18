Tuż po finale 17. polsatowskiej, a zarazem 30. polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami", na sympatyków show spadły wieści niczym przysłowiowy "grom z jasnego nieba". W sieci aż huczy o rozstaniu Katarzyny Zillmann i jej narzeczonej, Julii Walczak. By tego było mało, stacja Polsat właśnie opublikowała nagranie z ich udziałem, które wprawiło widzów w osłupienie. Media społecznościowe stacji zalała fala komentarzy.

Stacja Polsat zaskoczyła nagraniem z udziałem Katarzyny Zillmann

Za nami emocjonujący finał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. I podczas gdy część sympatyków formatu wciąż żyje ich spektakularnymi tanecznymi popisami, a inni zarzucają parze, że wygrała popularność w mediach społecznościowych nie zaś "ciężka praca i talent", jeszcze inni skupiają się na zupełnie innej parze. Mowa o Katarzynie Zillmann i Janji Lesar, które nie szczędziły sobie pocałunków w finale "Tańca z Gwiazdami", ale też poza studiem Polsatu. Zdjęcia światowej sławy i jej tanecznej partnerki obiegły sieć, a w internauci przecierali oczy ze zdumienia.

Przysłowiowej "wody na młyn" dodał także wymowny komentarz narzeczonej Katarzyny Zillmann, Julii Walczak, która w mediach społecznościowych zasugerowała rozstanie z ukochaną. Teraz gdy wszyscy zastanawiają się, co naprawdę wydarzyło się po finale "Tańca z Gwiazdami", stacja Polsat opublikowała zaskakujące nagranie z udziałem Zillmann i Walczak. Internauci nie wytrzymali.

Nagranie z Katarzyną Zillmann i Julią Walczak obiegło sieć, fani w szoku

W mediach społecznościowych stacji Polsat Cafe obecnie promowany jest najnowszy wywiad z Katarzyną Zillmann i Julią Walczak. I choć był on nagrywany dużo wcześniej, to jego promocja i emisja zbiegła się z szokującymi doniesieniami na temat rozstania pań. W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem sportsmenki m.in. podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat kobiecości, budowaniu silnego związku, ale też wzięły udział w quizie, w którym zdradziły m.in. która z nich jest większą romantyczką.

Nawiązując do naszej relacji, ona super wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Co jest dla mnie mega misją też, taką trochę życiową - mówiła w wywiadzie Katarzyna Zillmann.

W obliczu doniesień o rozstaniu wioślarki i jej partnerki publikacja materiału sprawiła, że internauci nie kryli gorzkich słów krytyki.

Nagranie z udziałem Zillmann i Walczak w ogniu krytyki

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Media społecznościowe stacji Polsat Cafe zalała fala nieprzychylnych komentarzy, sugerujących publikację przedawnionych treści.

Właśnie się rozstały hahaha

Przestańcie to promować!

Wywiad nieaktualny bo one się przecież rozstały! - grzmią internauci.

