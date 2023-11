Kolejne nagranie w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego zostało zabezpieczone przez policję. Jak nieoficjalnie udało się ustalić „Super Expressowi” na nagraniu widać, jak ojciec chłopca idzie sam. Nie ma już z nim dziecka. Skąd pochodzi nagranie?

Nowe fakty w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawidka!

Trwa kolejny dzień poszukiwań Dawida Żukowskiego. Policja zmieniła taktykę poszukiwań i obecnie skupia się na analizie materiału dowodowego i zebranych informacji. Do tej pory podstawą było przeszukiwanie terenu. Jak poinformował Fakt24.pl w samochodzie należącym do ojca Dawida znaleziono materiał biologiczny należący do chłopca. Krew dziecka ma się znajdować również na ubraniu ojca. Z kolei „Super Express” ustalił, że policja dysponuje nowym nagraniem z monitoringu, na którym widać jedynie Pawła Ż. mężczyzna idzie chodnikiem sam i nie ma przy nim syna.

Do tej pory zostało już ujawnione nagranie pochodzące z firmy Lajk Taxi, na którym widać szarą skodę ojca Dawida Żukowskiego. Na nagraniu widać jak auto jedzie w stronę Grodziska Mazowieckiego o 17.28, a o 19.34 wraca w kierunku Warszawy.

Nowe teorie w sprawie zaginięcia Dawida Żukowskiego

Nowe informacje dotyczące zniknięcia chłopca niestety nie są optymistyczne. Zmiana taktyki poszukiwań, brak ogłoszenia alarmu Child Alert, przerażające doniesienia dotyczące znalezienia śladów krwi Dawida Żukowskiego sprawiają, że pojawiają się najczarniejsze scenariusze. Warto pamiętać, że policja nadal apeluje o przekazywanie informacji na temat chłopca. Każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

