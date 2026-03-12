Wojciech Kucina, jeden z najpopularniejszych tancerzy młodego pokolenia związanych z programem „Taniec z Gwiazdami”, postanowił zaskoczyć swoich obserwatorów niecodziennym nagraniem. Film pojawił się na jego profilu na Instagramie i od razu wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów oraz wywołał lawinę komentarzy. Tancerz, obecnie partnerujący Natalii „Natsu” Karczmarczyk, tym razem nie pojawił się jednak u boku swojej tanecznej partnerki, a... w łóżku z Mikołajem „Bagi” Bagińskim.

Nagranie Wojciecha Kuciny przed 'Tańcem z Gwiazdami" wywołuje sensację

Na nagraniu Wojciech Kucina leży w łóżku, a obok niego pod kołdrą widoczny jest jedynie czubek głowy tajemniczej osoby. Tancerz zwraca się do swoich fanów słowami:

Chciałbym wam przedstawić moją śpiącą królewnę, z którą miałem przyjemność zatańczyć tango. Budź się księżniczko! żartuje Kucina.

Chwilę później unosi kołdrę, a pod nią zamiast oczekiwanej partnerki tanecznej ukazuje się Mikołaj „Bagi” Bagiński, zwycięzca poprzedniej edycji show. Rozespanym głosem Bagi mówi: „Czemu tu jest zapalone światło? Mieliśmy iść spać”.

To nie pierwszy raz, kiedy uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” oraz ich taneczni partnerzy promują się w mediach społecznościowych, ale tak nietypowego żartu fani chyba się nie spodziewali. Wojciech Kucina udowodnił, że dystans do siebie.

Zaskakujące reakcje internautów na nagranie Wojtka Kuciny

Post Wojciecha Kuciny bardzo szybko został zauważony przez internautów, którzy nie kryli rozbawienia sytuacją. Zarówno tancerze, jak i widzowie show, z entuzjazmem podchodzą do takiej dawki humoru w social mediach.

Myślałam, że tam leży Natalka napisała jedna z internautek

A ja myślałam, że to moje łóżko - włączyła się w rozmowę w komntarzach Natsu.

Ulubiony content, początek złoto! Powodzonka w niedzielę! - podsumowują fani Natsu i Wojtka.

Miażdżąca krytyka Natsu przez jury w 2. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Natalia "Natsu" Karczmarczyk wraz z Wojciechem Kuciną zatańczyli tango do piosenki "Womanizer" Britney Spears. Ich występ nie zyskał uznania jury. Szczególnie surowa była Iwona Pavlović, która przyznała jedynie 2 punkty, argumentując to złym ustawieniem sylwetki, nieodpowiednimi krokami i brakiem kontaktu tanecznego z partnerem. Ostatecznie para uzyskała najniższą punktację wieczoru, bo zaledwie 19 punktów.

Odcinek nie zdążył się jeszcze zakończyć, a Natsu już zabrała głos na swoim Instagramie. Influencerka napisała: „Dałam z siebie wszystko. Przyjmuję oceny i idę dalej. Walczę tutaj ze sobą, ze swoją głową. Nie będę ukrywać, że jest mi cholernie ciężko, ale się nie poddaję”. Jej emocjonalna reakcja wywołała natychmiastowe wsparcie ze strony internautów. Jak sądzicie, teraz wypadną lepiej?

