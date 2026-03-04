Teraz Krystyna Janda wzbogaci swoją kolekcję o kolejną prestiżową statuetkę. Aktorka została uhonorowana Orłem za Osiągnięcia Życia podczas 28. edycji Polskich Nagród Filmowych "Orły". Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek 9 marca w Teatrze Polskim.

Krystyna Janda jedną z największych gwiazd polskiego kina

Krystyna Janda od lat jest ikoną polskiego kina i teatru. Swoją karierę rozpoczęła w latach 70., debiutując w kultowym "Człowieku z marmuru" Andrzeja Wajdy, a międzynarodową sławę przyniosła jej rola w "Przesłuchaniu", za którą zdobyła nagrodę na festiwalu w Cannes. Na koncie ma dziesiątki filmów, seriali i spektakli teatralnych, w których zachwycała swoim talentem i charyzmą.

Poza aktorstwem Janda prowadzi własne teatry - Polonia i Och‑Teatr - i angażuje się w projekty kulturalne. Jej wkład w polską sztukę został wielokrotnie doceniony prestiżowymi nagrodami, w tym medalem Karola Wielkiego, a ona sama pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych postaci w kraju.

Krystyna Janda uhonorowana statuetką Orła

Krystyna Janda została uhonorowana kolejnym, prestiżowym wyróżnieniem - statuetką Orła za Osiągnięcia Życia przyznawaną przez Polską Akademię Filmową podczas 28. edycji Polskich Nagród Filmowych Orły. To wyjątkowe wyróżnienie trafia do niej jako uznanie dla całokształtu kariery i ogromnego wkładu w rozwój polskiej kinematografii i teatru - pierwszy raz w historii głównej gali Orłów jej nazwisko zostało ogłoszone jako laureatki tej nagrody.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2026 roku w Teatr Polski. Transmisję z wydarzenia pokaże Telewizja Polska - relacje z czerwonego dywanu rozpoczną się już od godziny 18:30, a samą galę będzie można oglądać od około 20:15 w TVP Kultura oraz od 21:40 w TVP1. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim świecie filmu, podczas którego Janda odbierze zasłużone wyróżnienie przed szeroką publicznością.

