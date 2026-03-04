Zespół Lady Pank wstrząsnął swoimi fanami, ogłaszając nagłe przełożenie długo wyczekiwanych, jubileuszowych koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Powód tej decyzji jest bezprecedensowy -legendarna formacja oficjalnie przyznała, że nie decyduje się na wyjazd za ocean z powodu napiętej sytuacji politycznej oraz realnego poczucia zagrożenia.

Koncerty Lady Pank w Nowym Jorku, Chicago i Toronto przełożone

Jubileuszowa trasa Lady Pank miała być wielkim świętem zespołu i jego fanów w USA oraz Kanadzie. Koncerty zaplanowane były w trzech metropoliach: Nowym Jorku, Chicago i Toronto. Jednak, jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, zespół zdecydował się przełożyć wszystkie występy na pierwszy weekend maja. Członkowie grupy nie ukrywają, że niepokojąca i nieprzewidywalna sytuacja na świecie zmusiła ich do podjęcia tej trudnej decyzji.

W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu Lady Pank nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji:

Z przykrością informujemy naszych fanów w USA i Kanadzie, że ze względu na aktualną sytuację polityczną i zagrożenie zdecydowaliśmy się przełożyć nasze jubileuszowe koncerty w Nowym Jorku, Chicago i Toronto na nowy termin.

Zespół podziękował jednocześnie wszystkim za wyrozumiałość, zapewniając, że koncerty nie zostaną odwołane, a jedynie przesunięte.

Lady Pank: jubileuszowa trasa odbędzie się w pierwszy weekend maja

Pomimo napięcia i trudnych decyzji Lady Pank nie traci kontaktu z fanami, deklarując, że koncerty odbędą się w nowych terminach. Majowy weekend ma stać się symbolicznym początkiem jubileuszowego świętowania z polonijną publicznością w USA i Kanadzie. Zespół zapewnia, że zrobi wszystko, by nadrobić stracony czas i stworzyć wyjątkową atmosferę dla wszystkich, którzy czekali na ich występ.

Zagramy dla Was w pierwszy weekend majowy. Zaistniała sytuacja jest dla nas na tyle zaskakująca i niebezpieczna, że nie zdecydowaliśmy się na opuszczenie teraz naszych rodzin i kraju. Dziękujemy Wam za zrozumienieDo zobaczenia za klika tygodni - poinformowało Lady Pank.

