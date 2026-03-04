Lady Pank wydało nagły komunikat. "Z przykrością informujemy naszych fanów"
Zaskakujące wieści dla fanów Lady Pank. Legendarny zespół niespodziewanie zmienił plany dotyczące swoich zagranicznych występów, powołując się na okoliczności, które wymagają szczególnej rozwagi i ostrożności. Artyści zapewniają jednak, że scena nie ucichnie na długo - nowe terminy pojawiły się już w kalendarzu na początek maja.
Zespół Lady Pank wstrząsnął swoimi fanami, ogłaszając nagłe przełożenie długo wyczekiwanych, jubileuszowych koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Powód tej decyzji jest bezprecedensowy -legendarna formacja oficjalnie przyznała, że nie decyduje się na wyjazd za ocean z powodu napiętej sytuacji politycznej oraz realnego poczucia zagrożenia.
Koncerty Lady Pank w Nowym Jorku, Chicago i Toronto przełożone
Jubileuszowa trasa Lady Pank miała być wielkim świętem zespołu i jego fanów w USA oraz Kanadzie. Koncerty zaplanowane były w trzech metropoliach: Nowym Jorku, Chicago i Toronto. Jednak, jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, zespół zdecydował się przełożyć wszystkie występy na pierwszy weekend maja. Członkowie grupy nie ukrywają, że niepokojąca i nieprzewidywalna sytuacja na świecie zmusiła ich do podjęcia tej trudnej decyzji.
W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu Lady Pank nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji:
Z przykrością informujemy naszych fanów w USA i Kanadzie, że ze względu na aktualną sytuację polityczną i zagrożenie zdecydowaliśmy się przełożyć nasze jubileuszowe koncerty w Nowym Jorku, Chicago i Toronto na nowy termin.
Zespół podziękował jednocześnie wszystkim za wyrozumiałość, zapewniając, że koncerty nie zostaną odwołane, a jedynie przesunięte.
Lady Pank: jubileuszowa trasa odbędzie się w pierwszy weekend maja
Pomimo napięcia i trudnych decyzji Lady Pank nie traci kontaktu z fanami, deklarując, że koncerty odbędą się w nowych terminach. Majowy weekend ma stać się symbolicznym początkiem jubileuszowego świętowania z polonijną publicznością w USA i Kanadzie. Zespół zapewnia, że zrobi wszystko, by nadrobić stracony czas i stworzyć wyjątkową atmosferę dla wszystkich, którzy czekali na ich występ.
Zagramy dla Was w pierwszy weekend majowy. Zaistniała sytuacja jest dla nas na tyle zaskakująca i niebezpieczna, że nie zdecydowaliśmy się na opuszczenie teraz naszych rodzin i kraju. Dziękujemy Wam za zrozumienieDo zobaczenia za klika tygodni
Zobacz także:
- Ukryty sens "Mniej niż zero" Lady Pank zaskakuje! O czym naprawdę jest przebój?
- Zaskakująca geneza nazwy Lady Pank! Gdyby nie ta wpadka, nazywaliby się inaczej