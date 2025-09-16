10 sierpnia 2025 roku Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, zadebiutował na antenie stacji wPolsce24 z autorskim programem "Nawrocki w Polsce". Show miał ambicje stać się głosem młodego pokolenia w polityczno-społecznej debacie. Pierwszym gościem był Filip Chajzer, a stacja ulokowała program w prestiżowym paśmie niedzielnym o godzinie 20:20. Oczekiwania wobec formatu były wysokie, a jego emisja miała ugruntować pozycję Daniela Nawrockiego jako nowej twarzy mediów konserwatywnych. Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że projekt nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Reklama

Oglądalność spada, stacja reaguje. "Nawrocki w Polsce" przesunięty

Po zaledwie kilku tygodniach od premiery, stacja wPolsce24 podjęła decyzję o zmianie godziny emisji programu. Powodem były spadające wyniki oglądalności. Od najbliższej niedzieli "Nawrocki w Polsce" będzie nadawany o godzinie 17:05, oznacza to usunięcie go z najlepszego czasu antenowego. Decyzja stacji może być odebrana jako sygnał utraty zaufania wobec formatu. Dotychczasowe wsparcie, które zapewniło programowi obecność w prime time, zostało wycofane na rzecz nowej produkcji. To poważny cios dla Daniela Nawrockiego, który dopiero rozpoczynał swoją karierę medialną.

Marianna Schreiber znowu w cieniu, jej program zmienia dzień emisji

Zmiana godziny programu Nawrockiego pociągnęła za sobą kolejne roszady w ramówce wPolsce24. Show Marianny Schreiber "Naga prawda", które wcześniej zostało przesunięte z 20:20 na 16:20, teraz również musiało ustąpić miejsca nowemu układowi emisji.

W wyniku zmian "Naga prawda" nie będzie już emitowana w niedziele. Od teraz program Marianny Schreiber pojawi się na antenie w soboty o godzinie 17:05. Sama celebrytka wcześniej wyrażała zadowolenie z faktu, że jej program ustąpił miejsca debiutowi Daniela Nawrockiego, ale najnowsze przesunięcie to już trzecia zmiana emisji jej formatu w ciągu kilku tygodni.

Goście Daniela Nawrockiego: Duda, Adamek i kontrowersyjne wyznania

W trakcie pierwszych odcinków "Nawrockiego w Polsce" gośćmi programu byli między innymi były prezydent Andrzej Duda oraz pięściarz Tomasz Adamek. Rozmowa z Dudą ujawniła zaskakującą informację: przez dziesięć lat prezydentury nie prowadził on samochodu, korzystając z kierowców BOR-u. Co ciekawe, Andrzej Duda nawet teraz nie prowadzi sam auta: "Dlaczego jeszcze nie jechałem? No nie wiem, jakoś nie mogę się zebrać" powiedział były prezydent w rozmowie z Nawrockim. Dodał też, że mimo zmniejszonego poziomu ochrony nadal towarzyszą mu funkcjonariusze.

Oglądacie program Daniela Nawrockiego?

Zobacz także:

Reklama