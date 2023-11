Jeszcze niedawno rząd polski ścigał mnie i Behemotów za zniszczenie polskiego godła. Mówili, że to bluźnierstwo. W sądzie te absurdalne oskarżenia zostały oddalone. Krótko przedtem poeta Jaś Kapela został skazany za podobne wykroczenie, kiedy poprzez twórczą reinterpretację polskiego hymnu narodowego podkreślił problemy z naszym podejściem do problemu uchodźców. Hańba! A teraz ... Nie mam słów, by wyrazić uczucia, które mam, obserwując tę jawną hipokryzję. Powiedziałem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz: jestem osobą liberalną i rozsądną - jeśli jest publiczność dla tego rodzaju rozrywki... pieprzyć to... nie mam z tym problemu, w końcu gram stanistyczną muzykę. Po prostu nie mogę uwierzyć w to przeoczenie Ministra Sprawiedliwości pana Ziobro. Ordo Iuris doskonale wpisuje się w podwójne standardy wspierane przez moich rodaków - politycznie, społecznie i kulturowo. Nie mogę znieść oddychania tym samym powietrzem - napisał Nergal.