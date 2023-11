3 z 4

Choć Smolny zabroni Przemkowi iść na imprezę, chłopak wymknie się z domu. Wszystko przez to, że na tej samej zabawie będzie Paula - dziewczyna, której zakochał się syn Smolnego. Chłopak zdaje sobie sprawę, że jego wybranka jest bardzo atrakcyjna i nie jest jedynym, który do niej wzdycha. Dlatego Przemek pod żadnym pozorem nie chce zostawiać jej nawet na minutę. Pijani koledzy namówią go również, aby zawiózł ich do sklepu po dodatkowy alkohol. W czasie drogi będą dokuczali Przemkowi i wypytywali o Paulę. Zdenerwowany nastolatek doda gazu i wypadnie z drogi! Uderzenie będzie tak silne, że jego kolega, który będzie siedział z przodu, straci przytomność. Pozostali uciekną w przerażeniu. Bezradny Przemek postanowi zadzwonić do ojca po ratunek!