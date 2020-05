Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie na którym pochwaliła się zgrabnymi nogami. Świeżo upieczona mama, zaledwie kilka dni po narodzinach drugiego dziecka wygląda świetnie! Na fotce widać również piękny fotelik samochodowy drugiej córeczki Anny i Roberta Lewandowskich. Z nosidełka jakiej marki korzysta mała Laura? Wiemy!

Anna Lewandowska pokazała fotelik córki

Dokładnie 6 maja o godzinie 9:05 Anna Lewandowska po raz drugi została mamą. Radosną informację po kilku godzinach przekazał Robert Lewandowski, który opublikował w sieci zdjęcie z córką, a przy okazji zdradził jej imię. Trenerka i jej pociecha szybko wróciły do domu, gdzie czekała na nie piękna niespodzianka- Anna Lewandowska pokazała, że w jej willi pojawiło się morze kwiatów. Dumna mama do tej pory opublikowała w sieci dwa zdjęcia na których mogliśmy zobaczyć jej drugą córeczkę. Teraz z kolei Ania pokazała fotkę na której widać, jaki fotelik wybrała dla Laury!

Okazuje się, że rodzice wybrali dla Laury piękny model fotelika bardzo znanej marki. Wygląda na to, że druga córka Ani i Roberta Lewandowskich korzysta z fotelika samochodowego Cybex Cloud Z i-Size Spring Blossom Light. Fotelik Laury z kwiatowym motywem jest piękny! A ile kosztuje to cudo? Identyczny fotelik znaleźliśmy w sieci za ok. 1500 złotych.

Zobaczcie nowe zdjęcie Anny Lewandowskiej! Spójrzcie na szczupłe nogi trenerki, która zaledwie kilka dni temu po raz drugi została mamą! Zwróćcie również uwagę na fotelik Laury. Fajny?

Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie po porodzie.

Trenerka zaledwie kilka dni temu po raz drugi została mamą.