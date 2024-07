Marta Żmuda Trzebiatowska może pochwalić się zjawiskową urodą i piękną figurą. Dzięki swoim warunkom aktorka zdobywa role kobiet, które dobrze wiedzą jak uwieść mężczyznę. Jednak, żeby zachwycać wyglądem gwiazda musi dbać o formę. Zobacz: Kwitnąca Żmuda na imprezie we włoskiej restauracji

Można przypuszczać, że Żmuda ciało modelki zawdzięcza drakońskim dietom i godzinom spędzonym na siłowni. Marta lubi aktywnie spędzać wolny czas, ale nawyki żywieniowe ma dość normalne. Wychodzi bowiem z założenia, że wszystko jest dla ludzi, a umiar jest kluczem do zachowania smukłej linii.

- Ufam intuicji, także w kwestii odżywiania. Jem to, na co mam ochotę, bo wierzę, że właśnie tego potrzebuje mój organizm. Jesienią i zimą wybieram dużo kasz i makaronów, a latem owoców i warzyw. Jeśli jednak po spektaklu, około 22, przychodzi mi chęć na nutellę, to zdarza się, że wyjadam ją łyżeczką ze słoika… - powiedziała aktorka w rozmowie z "InStyle".

Jak widać dieta Marty nie jest skomplikowana, a kluczem do sukcesu jest zbilansowanie wszystkiego co jemy. No i od czasu do czasu czekolada na poprawę humoru nie zaszkodzi ;)

