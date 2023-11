Na ekranie gościnnie pojawi się Alan Andersz. Młody aktor zagra chłopaka, który spowoduje groźny wypadek w stadninie. Jego bohater stanie przy padoku razem ze swoim psem, zwierzak wystraszy konia, na którym będzie jechać Matylda (Amelia Czaja). Dziewczynka spadnie na ziemię - boleśnie uderzając się w rękę.

Przestraszona Kasia (Ilona Ostrowska) od razu podbiegnie do córki:

Po powrocie do Leśnej Góry, Michał (Mateusz Janicki) szybko zbada Matyldę – w tajemnicy przed Falkowiczem (Michał Żebrowski) i dojdzie do wniosku, że uraz nie jest wcale poważny. Tymczasem nastolatka uparcie będzie okazywać Michałowi niechęć, ku niezadowoleniu swojej matki.

- Co ty w nim widzisz? Ma mleko pod nosem i jeszcze do tego zero klasy!

- Odrobina szacunku, mała! Chwilowo to jest twój lekarz, a ty jesteś jego pacjentką!

- Porażka…