"Na dobre i na złe": Hania odwoła ślub z Michałem? Wielkie emocje i nowa bohaterka premierowym odcinku serialu!

Już 9 września, w środę o godzinie 20:55, Telewizyjna Dwójka wyemituje premierowy odcinek "Na dobre i na złe". Przed nami pierwsza odsłona 22. sezonu serialowego hitu o lekarzach z Leśnej Góry. Co czeka bohaterów "Na dobre i na złe"? Mamy opis i zdjęcia z pierwszego odcinka produkcji! Czy serialowa Hania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) odwoła ślub z Michałem (Mateusz Janicki)?

Hania zrezygnuje ze ślubu z Michałem?

W pierwszym odcinku po wakacjach w "Na dobre i na złe" pojawi się nowa bohaterka. Do szpitala w Leśnej Górze przyjedzie doktor Alina Fisher, specjalistka od chirurgii naczyniowej i plastycznej oraz... przyrodnia siostra Kasi Smudy (Ilona Ostrowska). Lekarkę sprowadzi do szpitala Falkowicz (Michał Żebrowski), prosto z USA. Matylda (Amelia Czaja) będzie zachwycona, gdy pozna przebojową ciotkę z Ameryki i od razu zasypie Kasię oraz Alinę pytaniami.

- Niech mnie ktoś oświeci... Jesteście kuzynkami?

- Siostrami.

- Przyrodnimi.

- Kasia była ulubienicą naszego taty. Na wszystko jej pozwalał... Ciągle siedziała mu na kolanach!

- A ciebie zawsze dawał mi na wzór! Alinka jest zdolna, Alinka dostała się do najlepszej szkoły... Miałam twój kompleks, bałam się ze nigdy ci nie dorównam!

- A ja tobie zazdrościłam... Na szczęście matka wyszła drugi raz za mąż i wyjechałyśmy do Stanów.

- Dlaczego nikt mi nie powiedział, że mam ciocię w Ameryce?!

- No właśnie!?

W pracy doktor Fisher jako pierwszy powita Konica (Robert Koszucki).

- Od jakiegoś czasu myślałam, żeby wrócić do Polski, więc propozycję profesora Falkowicza potraktowałam jak zachętę...

- Profesor Falkowicz wyjechał dość nagle, więc co tu dużo mówić: ratuje nas pani! Nie znalazłbym tak szybko zastępstwa, na pewno nie o takich kwalifikacjach!



Nowa lekarka od razu ruszy do akcji i zainteresuje się przypadkiem Leo – nastolatka z naczyniakiem, którego nikt dotąd nie odważył się zoperować.

- Formalnie zaczynam dopiero jutro, ale zainteresował mnie pacjent profesora, Leonard Podolski... Czy mogłabym zobaczyć wyniki jego badań?

W odcinku numer 779 zapraszamy też na kolejne spotkanie z Michałem (Mateusz Janicki) oraz Hanią (Marta Żmuda Trzebiatowska)! Po ostatnich wydarzeniach doktor Sikorka weźmie nagle urlop i wyjedzie do ojca. A z narzeczonym zdecyduje się porozmawiać dopiero następnego dnia.

- Wydzwaniam do ciebie, nagrałem ci się kilka razy ... Dlaczego nie odbierasz? Wyładował ci się telefon, obraziłaś się?

- Nie obraziłam się, ale... muszę to wszystko przemyśleć.

- Co znaczy... „wszystko”?

- Przed nami życiowe decyzje... A takie historie, jak ta na ślubie twojej byłej dziewczyny, nie wróżą dobrze na przyszłość.

- Mówisz o nas? Przecież podjęliśmy już decyzję!

- Chcę być chwilę sama...

- Haniu!

Wilczewski poprosi od razu o radę Julkę (Aleksandra Hamkało), ale rozmowa z przyjaciółką wcale go nie uspokoi.

- Myślisz, że Hania... chce się wycofać?

- Wyjechała, bo może w ogóle chciała odpocząć od wszystkiego... Poza tym decyzja o ślubie może niektórych przerazić. No wiesz: ślubuję ci na całe życie, do grobowej deski...

- Mnie nie przeraża!

- Ty się wyszalałeś i jesteś pewien, że Hania to ona – ta jedyna.

- Chcesz powiedzieć, że Hania... musi się wyszaleć?

- Daj spokój, nie łap mnie za słowa...

- Jak długo mam czekać?!

- Ile będzie trzeba...

- Oszaleję!

Kolejne złe wiadomości Michał usłyszy za to od Konicy.

- Był u mnie niedoszły mąż twojej pacjentki... Podobno go pobiłeś.

- Nie pobiłem go! To on się na mnie rzucił!

- Podobno uwodzisz na nocnych dyżurach oszołomione lekami kobiety...

- Bzdura!(...) Facet jest wściekły i szuka winnego!

- Mówił, że zaatakowałeś go wczoraj na jego własnym ślubie.(...) Chce z tym iść do prasy

Czy przez "aferę" na ślubie Michał straci ukochaną i zrujnuje swoją karierę? Tego dowiemy się z nowych odcinków "Na dobre i na złe"!

Zobacz także: Emilia Komarnicka-Klynstra w drugiej ciąży?! Zobaczcie te zdjęcia i zaskakujący wpis!

Katarzyna Skrzynecka dołączyła do obsady "Na dobre i na złe".

Artrma

Nowa lekarka przyjedzie do polski na zaproszenie Falkowicza.

Artrama

W premierowej odsłonie serialu Hania będzie poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością u boku Michała.

Artrama

Rozmowa z Julka nie uspokoi przerażonego Michała.