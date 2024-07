Nie tylko udział w hicie TTV, gościnne występy w polskich produkcjach, czy wydane autobiografie, które cieszą się zawrotną popularnością. Tylko u nas Dagmara Kaźmierska wyznała, skąd ma tyle pieniędzy. Okazuje się, że poza luksusowym butikiem, który widzowie "Królowych życia" doskonale znają z kontrowersyjnego show, celebrytka ma wiele innych, niezwykle intratnych biznesów.

Skąd Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" ma tyle pieniędzy?!

Historia Dagmary Kaźmierskiej jest doskonałym przykładem kogoś, kto dorobił się od przysłowiowego "zera do milionera". Już w swojej pierwszej autobiografii "Królowa życia" wyznała, że życie zmusiło ją do zagranicznego wyjazdu do Niemiec, gdzie była pomocą domową. Później zatrudniła się w kasynie, by po latach powrócić do kraju. Wtedy nastały mroczne czasy - prowadzenie klubu, aż w końcu więzienie, gdzie jak wyznała Dagmara Kaźmierska, przebywała wraz z morderczynią, co bardzo odbiło się na jej psychice.

Teraz tytułowa "Królowa życia" postanowiła wrócić pamięcią do tych czasów, które opisała w "Prawdziwej historii Królowej Życia za kratami". Z okazji premiery drugiej autobiografii Dagmary Kaźmierskiej, spotkaliśmy się z Dagmarą Kaźmierską, zadając jej pytania, które najbardziej nurtują jej fanów. Jednym z nich są przede wszystkim kwestie finansowe - na czym tak naprawdę dorobiła się Dagmara Kaźmierska?

- Ja nie jestem wcale bogata, ja nie wiem co oznacza bogata, bo to pojęcie względne - mówi w rozmowie z Party.pl gwiazda "Królowych życia". - Ciężko pracuję - dodaje Dagmara Kaźmierska.

Okazuje się, że gwiazda TTV zarabia nie tylko na swoim butiku w Kotlinie Kłodzkiej, luksusowych rejsach organizowanych w Egipcie, czy za pośrednictwem sponsorowanych postów na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad milion wiernych fanów.

- Ja mam swoje plany ukierunkowane na Egipt - mówi w rozmowie z reporterką Party.pl Dagmara Kaźmierska. - Teraz biuro nieruchomości będę otwierała i mam tam ukierunkowane życie - dodaje.

Interesy w Egipcie to jeszcze nie wszystko! Czym jeszcze zajmuje się Dagmara Kaźmierska? Zobaczcie nasze wideo!

