Na co Radzimir Dębski wydaje najwięcej pieniędzy? Na jedzenie! Muzyk opowiedział o tym przy okazji wywiadu na temat mediów społecznościowych. Dlaczego Radzimir nie jest obecny np. na Instagramie?

Radzimir Dębski o mediach społecznościowych

W wywiadzie dla Logo24.pl wyznał, że najczęściej korzysta z Facebooka. Przyznał jednak, że wrzuca tam stosunkowo mało postów, co czasem odbija się na tym, że jego fani zapominają o tym fanpage'u. Radzimir Dębski wyraził również swój stosunek do Instagrama, który obecnie jest tak samo popularny jak Facebook. Muzyk zwrócił jednak uwagę na to, że tam nie do końca może dzielić się swoimi kompozycjami, które uda mu się stworzyć. A jego zdaniem na Instagramie najczęściej można znaleźć ładne zdjęcia jedzenia, na którym on nie oszczędza!

Fajne jest to, że jak już piszę, posty mają jakiś kosmiczny zasięg. I z tego powodu mam Facebooka, a nie Instagrama, Twittera czy Snapchata. Jestem muzykiem i Facebook jest dla mnie narzędziem do wstawienia tej muzyki – i kontaktu z najważniejszymi dla mnie ludźmi na świecie, dla których to wszystko robię. Nie interesuje mnie też pokazywanie na Instagramie tego, co jem, chociaż na knajpy wydaję wszystko, co mam, więc mógłbym też zabłysnąć (śmiech). Podoba mi się Vine, bo jest platformą, która zachęca do kreatywności. I wszystkie te serwisy właśnie po to powinny istnieć.

Niedawno Radzimir Dębski podzielił się z fanami swoim nowym utworem, który stworzył na potrzeby kampanii jednej z marek. "3cities" miało oddać klimat trzech miast: Nowego Jorku, Paryża i Warszawy, co chyba się udało, ponieważ fani zachwycają się utworem na Facebooku. Słyszeliście już ten kawałek?

