Basia Kurdej-Szatan zmaga się z boreliozą. Aktorka opowiedziała o początkach choroby w kwietniu zeszłego roku:

Bolała mnie ręka. Miałam punktowe bóle mięśni z obrzękami, które »wędrowały« mi po ciele. Lekarze nie wiedzieli, co mi jest. W internecie i w prasie przeczytałam o boreliozie i o objawach podobnych do moich. Zrobiłam badanie krwi. Dowiedziałam się, że jestem chora, gdy byłam na planie reklamy Playa. Byłam w szoku. Zaczęłam płakać, wyszłam z hali. Zaczęli mnie wołać, że trzeba kręcić. Musiałam się szybko uspokoić i szczerzyć do kamery - zdradziła w rozmowie z Vivą.

Jak walczyć z chorobą? Każdy zapewne wie, że do infekcji dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza. Należy jednak pamiętać, że nie każde ukąszenie wiąże się z zachorowaniem. Zalecane jest jednak kontaktowanie się w takich sytuacjach z lekarzem. To on podejmuje decyzję, czy podjęte zostaną poważniejsze kroki, np. leczenie antybiotykami. W przypadku Basi same leki i dieta nie pomogły i zaczęła korzystać z terapii prądami.

Aktualnie aktorka jet bardzo zapracowana i jak sama przyznała kilka miesięcy temu "nie wiem, jaki jest stan jej zdrowia". Miejmy nadzieję, że wszystko jest już w jak najlepszym porządku i już niedługo gwiazda ogłosi, że jest w ciąży. (Przez chorobę nie starała się z mężem o dziecko).

