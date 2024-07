Anna Mucha wróciła już do formy sprzed ciąży. Tak można przynajmniej wywnioskować obserwując blog aktorki, na którym coraz częściej opisuje swoje poczynania i poglądy na problemy społeczne. Dzięki zapiskom gwiazdy dowiedzieliśmy się już m.in. o tym jak spędziła sylwestra (czytaj: Mucha uwielbia być "kurą domową") i co sądzi o Katarzynie Zielińskiej (czytaj: Anna Mucha szydzi z Kasi Zielińskiej).

Wpisy Anny Muchy śledzi coraz więcej internautów, podobnie jak jej stronę. Oficjalna witryna gwiazdy triumfowała ostatnio w plebiscycie "Polski Internet". Na blogu Mucha pochwaliła się otrzymaną nagrodą i przy okazji napisała kilka słów do fanów:

- Pragnę Wam podziękować, za prezent jaki mi sprawiliście. Chyba nie ma niczego przyjemniejszego w pisaniu bloga, jak świadomość, że ktoś tam, jednak to czyta ;) dlatego mam co najmniej dwie okazje do świętowania po pierwsze - jest nas już ponad 5 milionów klikaczy a po drugie - właśnie do mnie dotarła nagroda.