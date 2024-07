1 z 6

6 listopada w Rotterdamie w hali Ahoy Rotterdam odbędzie się rozdanie nagród MTV Europe Music Awards 2016! Transmisja - już o 21. polskiego czasu. Kto pojawi się na gali? Kto będzie wręczał nagrody? Kto poprowadzi jedną z najważniejszych imprez muzycznych w tym roku? Poznajcie szczegóły!

MTV EMA 2016 - kto zaśpiewa?

Na gali MTV EMA 2016 w Rotterdamie na scenie zaprezentują się takie gwiazdy jak Bruno Mars (który wykona swój najnowszy singiel „24K Magic"), Afrojack, Martin Garrix, OneRepublic, Shawn Medner, DNCE, Lukas Graham i Zara Larson. Dodatkowo - w sobotę, 5 listopada, ulicami Rotterdamu zawładnie rockowa super gwiazda, zespół Kings of Leon, podczas specjalnego koncertu MTV World Stage w Old Luxor Theater, poprzedzającego galę MTV EMA!

MTV EMA - kto poprowadzi galę?

W poprzednich latach były to m.in. Eva Longoria, Katy Perry czy Nicki Minaj. W tym roku galę poprowadzi... międzynarodowa gwiazda pop, Bebe Rexha. Artystka będzie nie tylko gospodynią wieczoru, ale na scenie wystąpi ze swoimi największymi hitami, w tym tanecznym singlu “In The Name Of Love.”. Kulisy gali MTV poprowadzą zaś "MTV EMA It Girls Squad", czyli gwiazdy social media: Betty Autier (@bettyautier, Francja), Eleanor Calder (@eleanorj92, UK), Sonya Esman (@sonyaesman, Rosja/USA), ambasadorka EMA Music Week 2016 Monica Geuze (@monicageuze, Holandia) oraz Sandra Lambeck (@sandralambeck, Niemcy). Ponad 14,5 mln followersów będzie miało okazję zajrzeć za kulisy wszystkich wydarzeń MTV EMA!

MTV EMA 2016 - kto wręczy nagrody?

A kto wręczy nagrody? W tych rolach zobaczymy gwiazdy filmu i sieci. Na scenie pojawią się m.in. Nina Dobrec i Deepika Padukone, znane z filmu xXx: Reaktywacja, modelki Jourdan Dunn i Winnie Harlow oraz aktor Jaden Smith.

MTV EMA 2016 - nominacje

Najwięcej szans na nagrodą mają Beyonce i Justin Bieber. Zobacz: Znamy nominacje do MTV EMA 2016! Królują Beyonce i Justin Bieber! Kto jeszcze ma szansę na nagrodę?