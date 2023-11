1 z 12

Za nami finał Mistrzostw Świata w siatkówce! Polacy po pięknym meczu, pokonali Brazylię 3:0 i tym samym obronili tytuł mistrza świata. Cała Polska oszalała z radości, gdy okazał się w niedzielny wieczór, że znów jesteśmy najlepsi! Choć droga do finału nie była łatwa, zdarzyło nam się kilka porażek, a do tego bardzo emocjonujący półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak polscy siatkarze w przeciwieństwie do piłkarzy, nie zawiedli kibiców i w tym najważniejszym meczu pokazali, że nie mają sobie równych. W pięknym stylu wygraliśmy 3:0, a bohaterem spotkania został Bartosz Kurek.

Nie zawiedli również internauci, którzy po zwycięskim meczu stworzyli wiele zabawnych memów. Te najlepsze znajdziecie w naszej galerii!

