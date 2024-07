1 z 8

Stanisław Karpiel-Bułecka, Anna Matysiak i Joanna Moro to tylko trzy z wielu gwiazd, które pojawiły się w siedzibie Telewizji Polskiej i zmierzyły się z trudnym testem. Czego on dotyczył tym razem? Gwiazdy odpowiadały na pytania dotyczące... podatków! Jakie są podatki w innych krajach? Jak najszybciej złożyć zeznanie roczne? To właśnie między innymi z tymi pytaniami zmierzyli się goście w studiu. A kto pojawił się jeszcze? Fotoreporterom pozowali między innymi Jacek Rozenek, Norbi czy aktorka znana z "Klanu" - Aldona Orman. Gospodarzami byli tradycyjnie Paulina Chylewska i Maciej Orłoś. Zobaczcie, jak prezentowały się wszystkie gwiazdy.

