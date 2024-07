1 z 5

Monika Olejnik znana ze swoich ekstrawaganckich stylizacji nie zawiodła i tym razem! Dziennikarka na premierze "Matka Courage" w Teatrze Wielkim przyćmiła inne gwiazdy. Olejnik założyła czerwony płaszcz, a kiedy go zdjęła, ukazała się nam przepiękna złota koronkowa suknia do samej ziemi. Kreacja idealnie podkreśliła szczupłą sylwetkę Olejnik i zdecydowanie dodała jej klasy (i seksapilu!). Dziennikarka dobrała do sukienki czarne sandałki na koturnie i małą czerwoną torebkę.

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii. Też jesteście zachwyceni?

Zobacz też: Gwiazdy na gali z okazji 25-lecia Super Expressu! Rodowicz, Doda, Olejnik, Tadla, Dudowie i inni