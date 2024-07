1 z 5

Monika Olejnik uwielbia oryginalne płaszcze! Ostatnio dziennikarka została przyłapana w centrum Warszawy w drodze do jednej z kawiarni. Jak zwykle, nie dało się przejść obok gwiazdy obojętnie! Monika Olejnik uwielbia modowe szaleństwa, dlatego dobrała też ciekawą torebkę z futrzanym pokryciem z domu modowego Fendi. Uwagę zwraca też kapelusz Maison Michelle wart ok. 500 euro, czyli blisko 2200 złotych. Dziennikarka wybrała też swoje ulubione okulary i skórzane spodnie, a do tego buty na koturnie. Jak Wam się podoba look gwiazdy?

