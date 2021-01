Monika Mrozowska pokazała zdjęcie, jak karmi najmłodszego syna! "Nasza droga z Luckiem nie była taka prosta"

Monika Mrozowska swoje czwarte dziecko urodziła 19 stycznia. Gwiazda "Rodziny zastępczej" pokazała na swoim Instagramie pierwsze zdjęcia z synem, Lucjanem. Poród odbył się przez cesarskie cięcie, gdyż jak wcześniej zdradziła, była to ciąża podwyższonego ryzyka. Jednak Mrozowska miała zapewnioną wspaniałą opiekę, o czym opowiedziała w nowym wpisie.

Monika Mrozowska niedawno została mamą po raz czwarty. Szczęśliwym tatą został Maciej Auguścik-Lipka, partner aktorki. Przy okazji gwiazda zdradziła również drugie imię Lucka, które odziedziczył je po tacie.

19.01.2021 przyszedł na świat Lucjan Maciej A.L❤️ A ponieważ poród odbywał się przez cc i był planowaną operacją podwyższonego ryzyka ( stan po 3 cc) to chciałabym przede wszystkim podziękować tym wpisem wszystkim osobom, które przyczyniły się do szczęśliwego finału, który nastąpił we wtorek dokładnie o 8:50...