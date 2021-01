Monika Mrozowska na pierwszym spacerze. Jaki wózek wybrała dla Lucka? Daje radę w terenie i nie kosztuje majątku

Monika Mrozowska wybrała się na pierwszy spacer ze swoim synkiem Luckiem, który przyszedł na świat niecałe dwa tygodnie temu. Ponieważ obie jej córki, Jagoda i Karolina musiały zostać w domu, bo to jednak środek tygodnia i miały nauczania zdalne, Monika na spacer wybrała się z synkiem oraz z jego tatą Maciejem. I zrobili to inaczej niż wszyscy! Nie poszli do pobliskiego parku, ale wsiedli w samochód i pojechali daleko za Warszawę do pięknego lasu, gdzie mają działkę. Monika Mrozowska śmiała się nawet, że jak coś robi się pierwszy raz, to warto to zrobić dobrze, z rozmachem. I poszczęściło im się, bo tego dnia drogę przebiegło im kilka jeleni. W dodatku prószył przyjemny śnieg, a maluch dużą część spaceru po prostu przespał.

Wdech i wydech! Prawdziwe wiejskie świeże powietrze", napisała tego dnia zachwycona mama.

Jaki wózek dla synka wybrała Monika Mrozowska?

Monika dla swojego synka wybrała model wózka Mutsy Nio w cenie 2,5 tys. złotych. Wózek jest bardzo wygodny, ma dużą siatkę na zakupy i wygodną gondolę. Okazuje się, że ten model doskonale też sprawdza się nie tylko na wygodnych chodnikach, ale też w lesie i w dodatku w zimie. A to dla Moniki bardzo ważne, ponieważ ona bardzo lubi spacerować.